Côte d' Ivoire : Les cartes d' identité renouvelées avant le 31 décembre

Sidiki Diakité a annoncé que les cartes d' identité seront renouvelées avant le 31 décembre 2019. Le ministre de l' Intérieur et de la Sécurité s' exprimait devant les députés membres de la Commission affaires générales institutionnelles (CAGI), le jeudi 6 juin 2019.

Des dispositions pour le renouvellement des cartes d' identité

Selon Sidiki Diakité, "toutes les cartes d' identité qui expirent en 2019 seront renouvelées avant le 31 décembre, des dispositions seront prises à cet effet. Les premières nouvelles cartes d' identité biométriques seront produites à partir d' octobre prochain". Le ministre de l' Intérieur et de la Sécurité s' est voulu rassurant à propos des dates de péremptions des cartes nationales d' identité émises en 1999, car dit-il, une "prorogation du délai de validité est prévue par un décret pour permettre à l’ opérateur de mettre en place la solution technologique".

Il a par ailleurs confié aux députés que l' opération d' identification nécessitera un financement d' au moins 50 milliards de francs CFA, précisant que 70% de cette somme seront financés par Semlex, l' opérateur belge choisi par les autorités ivoirienes.

"L’ institution de la carte biométrique est motivée par des impératifs de sécurité et la libre circulation des biens et des personnes dans l’ espace CEDEAO. Il s’ agit d’ une carte à puce électronique sécurisée et à multi-usage contenant des informations biographiques et des données biométriques", a ajouté Sidiki Diakité.

Lors du Conseil des ministres du mercredi 22 mai 2019, il avait été annoncé la dissolution de l' Office national d' identification. "Au titre du ministère de l' Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret porte création, organisation et fonctionnement de l' Office national de l' état-civil et l' identification. Le second porte dissolution de l' Office national d'identification", a déclaré Sidi Touré Tiémoko, porte-parole du gouvernement.

À en croire le ministre de la Communication et des Médias, "ces deux décrets interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d' identification et de l' immigration. Ils concourent à accélérer le processus d' opérationnalisation du registre national des personnes physiques".