Alpha Yaya à Soro: «On ne boit jamais du poison à cause de la honte »

Alpha Touré Yaya, un ancien laudateur de Guillaume Soro, ne manque plus aucune occasion pour lancer des pierres dans la marre de son ex-mentor.

Alpha Yaya lance des piques à peine voilées contre Soro

Naguère très proche de Guillaume Soro, le Député-maire de Gbon-Kolia (gros bourg situé dans le nord de la Côte d’Ivoire), l’honorable Touré Alpha Yaya s’en est encore vertement pris aux détracteurs du régime Ouattara. Dans une publication sur son compte Facebook, celui qui est récemment devenu un militant actif du RHDP, estime qu’une élection présidentielle se prépare dans le temps. Dans l’absolu, le député-maire dit vrai. Sauf que là où le bât blesse, c’est lorsqu’il utilise des mots à peine voilés pour s’adresser à son ex-leader de la Sorosphère.

Alpha Yaya pour un retour de Soro au RHDP ?

Une élection présidentielle se prépare sur tous les plans : Mécaniquement, techniquement, il y a 20.000 bureaux de vote en Côte d'Ivoire et il faut 2 personnes par bureau de vote, ce qui fait mathématiquement un total de 40.000 représentants. Il ne s'agit pas de 40.000 représentants simples mais des hommes de conviction, des personnes sincères, des hommes déterminés et engagés pour l'atteinte de l'objectif final. Étant à 16 mois des élections, est-il possible de sécuriser ce schéma?

Le parti au pouvoir a mis 16 ans durant sa longue marche pour s'implanter, lutter, convaincre parfois dans des alliances qui se sont terminées en queue de poisson. La politique ce n'est pas un miracle ou de la magie mais du réel. Certains ne pensent qu'à l'argent et aux postes, je leur dis non, une lutte c'est la conviction, la détermination, le respect mutuel la considération de l'adversaire. A mon âge, je ne peux que rendre grâce et gloire à Dieu pour sa fidélité et sa grâce vis à vis de ma personne.

Quand tu sens le vertige, il faut t'accroupir, ne nous enseignent les sages. Oui, il faut le faire sans honte, sinon la conséquence te sera fatale. On ne boit jamais du poison à cause de la honte. Il est temps que nous donnions une nouvelle orientation à la politique ivoirienne, tout ne se fait pas dans le dénigrement, dans le verbiage creux, dans l'arrogance, dans le mensonge, dans la violence. Dieu est fidèle

T.A.Y