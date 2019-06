Economie : Plusieurs pays pauvres se trouvent toujours en Afrique

La planète compte aujourd’hui moins de pays pauvres qu’en 2003. La Banque mondiale vient de publier un rapport sur l’état de la pauvreté dans le monde.

Vingt six Etats africains se trouvent parmi les 34 pays pauvres de la planète.

La planète compte aujourd’hui moins de pays pauvres qu’il y a quelques années. Le constant est de la Banque mondiale. Elle vient de publier un rapport sur l’évolution de la pauvreté dans le monde.

Selon la Banque mondiale, on dénombre aujourd’hui 34 pays pauvres contre 66 en 2003. Il s’agit des pays affichant un revenu annuel par habitant inférieur ou égal à (plus de 575 000 francs Cfa). D’après l’institution de Bretton Woods, cette performance s’explique en partie par la découverte et l’exploitation des nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Des avancées qui ont donc permis à 32 pays, comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Nicaragua, le Rwanda ou la Tanzanie, de rejoindre le club des pays « à revenu intermédiaire ».

En revanche 26 pays africains, dont la RDC, le Mali, le Niger, l’Erythrée ou encore Madagascar, figurent encore parmi les économies « à bas revenu » d’après la Banque mondiale. Cette dernière craint que le processus de développement dans ces pays pauvres ne suive le rythme. Elle déplore en effet les situations de conflit dans ces Etats, les violences, l’insécurité, leur forte dépendance à l’agriculture et leur taux d’endette parmi les plus élevés de la planète.