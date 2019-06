Côte d'Ivoire: Bédié et le PDCI reçoivent du soutien des Etats-Unis

Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI-RDA), a bénéficié du soutien de la délégation générale de son parti à Chicago et dans l'Illinois aux États-Unis. Dans ce communiqué à nous transmis, Mme Jeanine Brutus, coordinatrice du Grand conseil régional du PDCI-RDA des États-Unis et du Canada, et les militants du PDCI-RDA de cette région du monde se sont insurgés contre les attaques dont fait l'objet ces derniers jours l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié. Avant de réitérer au Sphynx de Daoukro, leur soutien inconditionnel et leur engagement à rester soudés à ses idéaux de paix qui sont selon eux rattachés à ceux du vieux parti.

La délégation PDCI-RDA des États-Unis apporte son soutien à Bédié

Le President Henri Konan Bédié , dans sa mission de préservation du PDCI/RDA et pour la sauvegarde de la Côte d’Ivoire a reçu le 05 juin 2019 a Daoukro une délégation du PDCI/RDA venue de Koumassi. À cette occasion, le Président du PDCI/RDA a évoqué brièvement la situation sécuritaire en relation avec l’orpaillage clandestin détenu par des bandes armées majoritairement d’origine étrangère ainsi que de l’immigration clandestine organisée avec bradage de la nationalité pour une visée électoraliste.

Cette sortie est salutaire et clairvoyante pour éclairer les Ivoiriens et contribuer a une recherche commune de solutions pour préserver la Côte d’Ivoire d’un lendemain tumultueux. Cependant, loin de nous fédérer en frères ivoiriens, a notre surprise, un courroux impressionnant s’est levé du côté du gouvernement et du RHDP devoilant ainsi des ambitions dont eux seuls détiennent le secret. Ainsi, le Président Henri Konan Bédié est traite de xénophobe et d’ivoiritaire.

Nous, militantes et Militants de la Délégation Générale du PDCI/RDA de Chicago (USA) adressons à son Excellence Henri Konan Bédié, Président du PDCI/RDA, la Motion de Soutien, d’Encouragement et de Remerciement. Considérant la précarité de la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire émaillée a répétition par des conflits intercommunautaires, considérant le deuil qu’a vécu la Côte d’Ivoire dans sa récente histoire à travers la crise post-électorale de 2011,

- Considérant le jeu politique trouble du RDR et de sa création nouvelle, le RHDP qui consiste a un débauchage politique effréné dans le camp du PDCI/RDA tendant à perturbé le climat politique ivoirien

- Considérant la clairvoyance du président Henri Konan Bédié dans l'appréciation anticipative de la situation politique ivoirienne concernant les élections à venir,

- Considérant la culture d’homme politique de paix et de retenu du President Henri Konan Bédié

Nous condamnons avec la dernière énergie ces sorties injurieuses et hasardeuses du RHDP et de son gouvernement pour salir l’image d’homme de paix et de consensus du Président Henri Konan Bédié . Nous engageons tous les militantes et militants du PDCI/RDA de la Délégation Générale de Chicago derrière le Président Henri Konan Bédié pour barrer la voie a la diffamation et au mensonge éhonté du RHDP dans sa mission de diabolisation du PDCI/RDA et de la destruction de la cohésion sociale de la Côte d’Ivoire.

Nous réitérons notre soutien inconditionnel et notre engagement à rester soudes aux idéaux de paix du PDCI/RDA et a son leader incontesté son Excellence Henri Konan Bédié, homme politique de grande culture, de paix, de consensus et de mesure. Nous l’encourageons à ne pas se laisser distraire par les intimidations dans sa poursuite de son combat pour restaurer une Côte d’Ivoire réconciliée, sécurisée avec une politique d’immigration régulée Nous demandons avec insistance a tous les militants du PDCI/RDA de faire UN avec notre Président, SE le Président Henri Konan Bédié pour barrer la route a ce pouvoir qui a échoué dans sa politique économique et de réconciliation des Ivoiriens et qui cherche un électorat étranger pour se maintenir au pouvoir pour ainsi assouvir ses sombres desseins

Fait a Chicago, Illinois, le mardi 11 juin 2019

La Déléguée Générale, Membre du Bureau Politique

Coordinatrice du Grand Conseil Régional des États Unis et du Canada