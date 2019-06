Diplomatie : Le Portugal pour l' ouverture d' une ambassade à Abidjan

La République du Portugal ouvre bientôt une ambassade à Abidjan, a annoncé son président Marcelo Rebelo De Sousa, au terme d'un entretien avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, ce jeudi 13 juin 2019.

En visite officielle en Côte d'Ivoire depuis le mercredi 12 juin 2019, Marcelo Rebelo De Sousa, président de la République du Portugal, a échangé ce jeudi avec le chef d'Etat ivoirien, Alassane Ouattara. "Après que la Côte d’Ivoire a permis l’arrivée d’un Consul honoraire, ici, nous allons ouvrir une ambassade portugaise en Côte d’Ivoire", a déclaré Marcelo Rebelo De Sousa. Pour lui, "l’ouverture de cette ambassade est un signal très fort dans la présence portugaise en Côte d’Ivoire, de l’amitié portugaise en Côte d’Ivoire".

"Nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. En deux ans, nous avons fait un pas important en ce qui concerne le renforcement entre la Côte d’Ivoire et le Portugal à tous les niveaux au niveau multilatéral et bilatéral", a poursuivi l'hôte d'Alassane Ouattara, qui s'est engagé à encourager "l'investissement d'hommes d'affaires portugais en Côte d'Ivoire et ivoiriens au Portugal".

Pour sa part, Alassane Ouattara a affiché sa détermination et sa volonté à renforcer, mais aussi diversifier les investissements portugais en Côte d'Ivoire et permettre l'accès des hommes d'affaires au Portugal. "Votre séjour en Côte d’Ivoire donne une nouvelle impulsion à cette coopération", a-t-il dit en l'endroit du numéro un portugais.

Il faut noter que quatre accords ont été signés par la Côte d' Ivoire et le Portugal. Ces accords de coopération portent sur la promotion et la protection réciproque des investissements, mais également d'un protocole de coopération dans le domaine de l'assainissement et de la valorisation des déchets solides.

Par ailleurs, deux autres protocoles de coopération (formation touristique et dans le domaine de la formation professionnelle) ont été conclus par les deux Etats.