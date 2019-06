Côte d'Ivoire : BTS 2019, les épreuves démarrent le 15 juillet

Les dates des épreuves du BTS (Brevet de technicien supérieur) session 2019 sont connues. Selon un communiqué de la Direction des examens, concours, de l'orientation et des bourses (DECOB), elles démarrent le lundi 15 juillet avec les épreuves orales.

Le BTS 2019 débute le 15 juillet

Le ministère de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par le biais de la Direction des examens, concours, de l'orientation et des bourses, apprend que les épreuves du BTS s'amorcent par les oraux du lundi 15 au samedi 20 juillet 2019. Du lundi 22 au samedi 27 juillet, les candidats se soumettront aux épreuves pratiques professionnelles. Quant aux épreuves écrites, elles auront lieu du lundi 29 juillet au samedi 3 août 2019. Les résultats du BTS session 2019 seront proclamés le samedi 31 août 2019, indique la note.

L'année dernière, les résultats du BTS donnaient un taux de réussite 57 % et 25 027 candidats avaient été déclarés admissibles. La filière industrielle comptait 52 % d'admis contre 59 % pour la filière tertiaire. La répartition par genre donnait 53 % de filles admises et 47 % de garçons. Ces chiffres montraient bien évidemment une baisse considérable par rapport à la session de 2017 où le taux de réussite s'élevait à 71 %.

"Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents. 25 027 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d’admissibilité de 57 %", avait déclaré Abdallah Albert Mabri Toikeusse lors d'un point de presse le 22 octobre 2018. "Je voudrais relever que les dispositifs de contrôle et de vérification mis en place, notamment l’apport du numérique pour l’organisation des épreuves, ont permis d’assurer la fiabilité des différentes étapes du processus de l’examen, et donc de garantir la crédibilité des présents résultats", a ajouté le ministre en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.