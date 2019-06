Drogba, Pokou et Yaya, meilleurs footballeurs ivoiriens de l’histoire

Le magazine France Football vient de publier son top 30 des meilleurs footballeurs africains de l’histoire. Trois Ivoiriens, tous anciens internationaux figurent dans ce classement rendu public jeudi.

Didier Drogba en tête des Ivoiriens classés par France Football.

La Coupe d’Afrique des nations approche à grand pas. Pour rendre hommage aux footballeurs du continent, le magazine France Football a consacré un hors-série spécial qui sort ce vendredi. Déjà jeudi, le site du journal a dévoilé un classement des 30 meilleurs joueurs que le continent ait connu jusqu’ici. La Côte d’Ivoire compte trois représentants.

Premier ivoirien de ce classement de France Football, l’emblématique capitaine des Eléphants Didier Drogba. Celui ci pointe à la quatrième position. Meilleur buteur de la sélection nationale ivoirienne avec 65 buts en 105 apparitions, l’ancien joueur de Chelsea a mené la Côte d’ivoire à trois participations au Mondial (2006, 2010 et 2014). S’il a remporté de nombreux titres en club, il n’a jamais pu soulever la Coupe d’Afrique des nations avec les Eléphants. Il a échoué à deux reprises en finale de la compétition (2006 et 2012).

Didier Drogba est suivi dans ce classement par Laurent Pokou. L’ancien attaquant ivoirien est 10e. Il a détenu pendant plusieurs décennies le record de buts inscrits (14) en phase finale de la CAN avant d’être détrôné en 2008 par le Camerounais Samuel Eto’o. Yaya Touré est le dernier ivoirien de ce classement et se classe 11e. Le joueur de 36 ans a remporté quatre fois le Ballon d’or africain. Il est le capitaine qui a mené les Eléphants à leur deuxième sacre continental en 2015.

Ce classement de France Football a été dressé à l’issue des votes de 43 jurés de 43 pays. « Chaque juré a donc retenu cinq noms par ordre décroissant de mérite. Chaque joueur cité a respectivement obtenu 6 points pour le premier, 4 points pour le second, 3 points pour le troisième, 2 points pour le quatrième et 1 point pour le cinquième », indique le journal. Seul Africain à avoir remporté le Ballon d’Or européen, le Libérien George Weah arrive en tête de ce classement. Il est accompagné sur le podium par les goléadors camerounais Samuel Eto’o (2e) et Roger Milla (3e).