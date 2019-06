Côte d'Ivoire : Hubert Oulaye salue le rapprochement FPI-PDCI

Hubert Oulaye, qui prenait part à la cérémonie de levée de deuil de Pol Dokui (décédé, il y a un an), aux côtés de Denis Kah Zion, s'est félicité du rapprochement entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI). C'était le samedi 8 juin 2019, à Yopougon.

Hubert Oulaye satisfait des relations entre Gbagbo et Bédié

Prenant part à la cérémonie de levée de deuil de Pol Dokui, disparu au Bénin le mercredi 6 juin 2018, des suites d'un AVC (Accident vasculaire) cérébral, Hubert Oulaye n'a pu s'empêcher de se réjouir du rapprochement entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, respectivement présidents du Front populaire ivoirien et du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'ex-ministre était accompagné de Denis Kah Zion, cadre du PDCI et maire de Toulepleu.

Hubert Oulaye et Denis Kah Zion pourraient très bientôt s'engager dans l'information et la sensibilisation des bases de leurs différents partis politiques. Depuis un moment, les relations entre le PDCI et le FPI se sont réchauffées. Le 7 mai 2019, Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif de la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire, s'est rendu auprès de Laurent Gbagbo, en Belgique, où il s'est établi à la suite de sa libération par la Cour pénale internationale (CPI), le 1er février 2019.

Le 23 mai 2019, à la tête d'une délégation du parti à la rose, Assoa Adou s'est déplacé au domicile d' Henri Konan Bédié, à Daoukro. Les échanges entre le "sphinx" de Daoukro et le secrétaire général du FPI, mandaté par Laurent Gbagbo, a duré trois heures. Il est ressorti de cette rencontre que les deux partis politiques sont d'accord pour une collaboration pouvant apporter la réconciliation nationale en terre d'Eburnie.

Il ne serait pas étonnant qu' Henri Konan Bédié se déplace en Belgique pour rencontrer Gbagbo. Denis Kah Zion, coordonnateur PDCI de l'Ouest montagneux, s'est exprimé sur le sujet. "Dans quelques jours, il n’est pas exclu que dans les jours ou semaines à venir, le président du PDCI puisse se déplacer en Belgique pour aller saluer son jeune frère Laurent Gbagbo", avait-il déclaré.