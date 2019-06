Côte d’Ivoire : Hausse du chiffre d’affaires des opérateurs de téléphonie

Un rapport publié par le régulateur des télécommunications en Côte d’Ivoire révèle l’augmentation des revenus des opérateurs de téléphonie au premier trimestre 2019 par rapport à l’année dernière.

Les opérateurs de téléphonie ont brassé près de 235 milliards de francs CFA au premier trimestre.

Les signaux sont au vert sur le marché des télécommunications en Côte d’Ivoire. L’Autorité de régulation des télécommunications (ARTCI) vient de le révéler dans un récent rapport . D’après cette étude, les opérateurs de téléphonie ont réalisé un chiffre d’affaires global de 234,9 milliards de francs entre janvier et mars 2019. C’est plus que les 231 milliards obtenus sur la même période il y a un an.Sur ces 234,9 milliards, la téléphonie fixe ne représente que 17,4 milliards du chiffre d’affaires des deux opérateurs : Orange qui s’adjuge 97% de la part du marché pour 13,8 milliards de francs ; et MTN (3% des parts du marché) avec des gains estimés à 3,6 milliards de francs. Le marché de l’internet fixe pèse 8,5 milliards avec Orange qui a empoché la majorité des gains, soit 6,9 milliards contre 927 millions pour son rival sud-africain MTN et 649 millions pour VIPNET.L’essentiel des revenus des opérateurs de téléphonie provient surtout du mobile. Ce segment a rapporté 209 milliards de francs CFA. Comme sur les autres marchés, c’est l’opérateur français Orange qui se taille la part du lion avec 97 milliards de francs engrangés. MTN a quant à lui déjà empoché 63,5 milliards de francs tandis que Moov s’est emparé de 48,3 milliards.