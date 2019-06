Côte d' Ivoire: Immigration, ce que pense Mamadou Koulibaly

Mamadou Koulibaly s' est prononcé sur le débat portant sur l' immigration en Côte d' Ivoire. Le fondateur de LIDER (Liberté et démocratie pour la République, parti de l' opposition) n' est pas de ceux qui pensent que notre pays est confronté à un problème d' immigration.

Mamadou Koulibaly dénonce la corruption de l' élite ivoirienne

La récente sortie d' Henri Konan Bédié continue de faire réagir la classe politique ivoirienne. En effet, le président du Parti démocratique de Côte d' Ivoire (PDCI), lors d' un échange avec les militants de son parti à Daoukro, a mis à nu les problèmes d' orpaillage clandestin, de fraude sur la nationalité et l' immigration clandestine. "On fait venir des étrangers armés qui sont stationnés dans beaucoup de villages. Si c’ est pour venir fausser les élections de 2020 nous voulons le savoir. ll faut que nous réagissions pour que les Ivoiriens ne se sentent pas étrangers chez eux", avait révélé Henri Konan Bédié.

Les propos de l' ancien allié d' Alassane Ouattara ont créé une onde de choc au sein du gouvernement, qui n' a pas mis de temps pour recadrer le "sphinx" de Daoukro. Sidi Touré Tiémoko Touré, porte-parole du gouvernement, s' est insurgé contre "des propos d’ une extrême gravité, de nature à mettre en péril l’ unité nationale".

Mamadou Koulibaly, connu pour être très critique envers le gouvernement ivoirien, pense pour sa part que "la Côte d' Ivoire n'a pas de problème d' immigration". Pour le candidat déclaré à la présidentielle de 2020, qui s'est exprimé via son compte Twitter, "elle a un problème d' organisation interne de son économie pour faire face aux enjeux géopolitiques globaux". L' ex-président de l' Assemblée nationale soutient que si les élites de la Côte d' Ivopire "corrompues sont idolâtrées par son peuple qui leur trouve des circonstances atténuantes, ce n' est pas la faute de l' étranger".

Et Mamadou Koulibaly d' ajouter : "Les maux gravissimes de la Nation ivoirienne sont, de mon point de vue, l' ivoirité et le rattrapage ethnique, ex aequo qui bloquent la naissance de cette Nation. Les conséquences qui en découlent : l'État défaillant ; la corruption ; les conflits ; le chômage ; la mal gouvernance."