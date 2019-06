Côte d’Ivoire : Bouaké se met déjà en mode CAN 2019

Un « Giga Village CAN 2019 » va être érigé à Bouaké pour la Coupe d’Afrique des nations de football. Cette attraction permettra aux populations locales de vivre les 52 rencontres de la grande messe du fooball africain et de se divertir.

Les populations de Bouaké vont bien vibrer au rythme de la CAN 2019.

La ville de Bouaké se prépare à vivre la CAN 2019. Un dispositif se met en effet en place de cette ville du centre de la Côte d’Ivoire. Près de 20 000 personnes sont en effet attendues au Palais du Carnaval où un « Giga Village CAN 2019 » sera installé à partir du 21 juin, date du début de la compétition. Ledit village permettra de vivre toutes les 52 rencontres de la première CAN à 24 équipes de l’histoire.

Cette esplanade servira également de cadre pour soutenir les Eléphants engagés pour cette 32e édition de la Coupe d’Afrique de football. En dehors des matches, d’autres divertissements seront également au menu dont des concerts, des jeux-concours ou encore la dégustation des mets de la région du Gbêkê. Le « Giga Village CAN 2019 » est une initiative du ministre des Transports Amadou Koné.

Cet événement permettra de vanter Bouaké et de se préparer à la CAN 2023 que la Côte d’ivoire va abriter. « Nous avons décidé de faire connaître Bouaké autrement. Ce Giga Village CAN 2019 sera donc l’occasion pour nous de vendre l’image de Bouaké et permettre à ses populations de vivre des moments inoubliables pendant un mois. Ce Village CAN est aussi un test pour la ville de Bouaké dans la perspective de la CAN 2023 que notre pays abritera », a indiqué N’Guessan Carmelle, président du comité d’organisation.