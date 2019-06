CAN 2019 : Mention spéciale pour les Eléphants avant la compétition

Les Eléphants de Côte d’ivoire ont étrillé les Chipolopolo de Zambie mercredi à Abu Dhabi pour leur dernier match de préparation pour la CAN. Les Ivoiriens l’ont emporté 4 buts à 1 contre les Zambiens.

Les Eléphants finissent leur préparation avec une large victoire.

La Côte d’ivoire s’est rassurée mercredi avant d’entamer la Coupe d’Afrique de football. Mercredi, les Eléphants ont dominé la Zambie (4-1) à Abu Dhabi où ils peaufinent leur préparation pour la CAN 2019. Les buts ivoiriens ont été inscrits par Jonathan Kodjia (29e), Jean Michaël Seri (41e), Maxwel Cornet (57e) et Wilfried Bony (84e). Côte zambien, Fashion Sakala avait donné l’avantage aux siens sur penalty en début de match (13e).

Cette victoire tombe à point nommé pour les Eléphants. Les hommes du sélectionneur Ibrahim Kamara devaient terminer leur préparation sur une bonne note. Surtout qu’ils avaient été défaits lors de leur deuxième match test par l’Ouganda (2-1). Le succès contre la Zambie permet donc de se rassurer avant d’entamer la CAN 2019. Les Eléphants enregistrent donc deux victoires (3-1 contre les Comores et 4-1 face à la Zambie) et une défaite (0-1 contre l’Ouganda).

Le seul point noir que l’on peut relever est que la défense des Eléphants n’est pas encore solide. Elle a concédé trois buts lors des matches de préparation. La faute sans doute à l’absence d’Eric Bailly et à un Serge Aurier qui retrouve encore des sensations après de nombreuses blessures cette saison. La CAN 2019 débute pour la Côte d'Ivoire lundi le 24 juin contre l’Afrique du sud.