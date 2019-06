CAN 2019 : A la rencontre des onze sélectionneurs africains

Onze pays qualifiés pour la CAN 2019 seront entraînés par des sélectionneurs africains. Un fait inédit dans l’histoire de la compétition qui va se jouer pour la première fois avec 24 équipes.

Les sélectionneurs africains en nombre à la CAN 2019.

Le coup d’envoi de la 32e Coupe d’Afrique des nations sera donné ce vendredi 21 juin en Egypte. Pour la première fois de l’histoire, le tournoi final va se jouer avec 24 équipes. Ce qui favorise la hausse du nombre de sélectionneurs africains à la tête des nations qualifiées. A la dernière CAN au Gabon, on en dénombre seulement quatre (sur les seize pays qualifiés). Cette fois, ils seront onze sur les bancs en Egypte.

Le sélectionneur de la RDC Florent Ibenge est le plus ancien sur le banc d’une équipe africaine. Arrivé en 2014 à la tête des Léopards, le technicien congolais de 54 ans participe à sa troisième CAN. Baciro Candé, l’entraîneur de la Guinée-Bissau participe à sa deuxième Coupe d’Afrique. Il avait mené son pays à la première CAN de son histoire en 2017. Idem pour le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé qui compte un effectif de qualité et classé parmi les sérieux prétendants au titre. Le coach ghanéen Kwesi Appiah prend aussi part à la compétition pour la deuxième fois, il avait fini quatrième en 2015 en 2013.

Hormis ce quatuor, les autres découvrent la CAN : Ibrahim Kamara (Côte d’Ivoire), Sunday Chidzambwa (Zimbabwe), Olivier Niyungeko (Burundi), Djamel Belmadi (Algérie), le Namibien Ricardo Mannetti (Mauritanie), Mohamed Magassouba (Mali) et le Nigerian Emmanuel Amunike (Tanzanie). Ce dernier voudra faire comme son compatriote Stephen Keshi, dernier sélectionneur africain à avoir rapporté le trophée. C’était en 2013 lors du sacre remporté par le Nigeria.