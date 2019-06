RHDP, voici le commando de Ouattara pour gagner en 2020

Le chef de l'Etat Alassane Ouattara, a procédé à la nomination des membres du Conseil politique du RHDP. Ce sont au total 150 cadres du RHDP, parti présidentiel, qui auront pour tâche de travailler au rayonnement du parti présidé par le président Ouattara à quelque 16 mois de l'élection présidentielle de 2020.

Ouattara a nommé les membres du Conseil politique du RHDP

LE PRESIDENT DECISION N° 08/PP/CAB/ PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL POLITIQUE DU RHDP

Vu la Constitution ; Vu la loi N° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;

Vu le décret n°99-511 du 11 août 1999 fixant les modalités d’application de la loi n° 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ;

Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive du RHDP du 16 juillet 2018 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 637/MIS/DGAT/DAG/SDVA du 20 juillet 2018 ;

Vu les Statuts du RHDP entérinés par le Congrès Ordinaire du 26 janvier 2019 pris en leurs articles 20.1.4 et 48 ;

Vu la Décision n°06/PP/CAB/ portant nomination des membres du Conseil Politique du RHDP ;

Vu la Décision n°07/PP/CAB/ portant nomination des membres du Conseil Politique du RHDP ;

DECIDE Article 1 :

Sont nommées Membres du Conseil Politique du «Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix» en abrégé «RHDP», les personnes dont les noms suivent :

1 M. Daniel Kablan DUNCAN

2 Mme Henriette DAGRI DIABATE

3 M. Amadou Gon COULIBALY

4 M. Amadou SOUMAHORO

5 M. Jeannot AHOUSSOU KOUADIO

6 M. Charles Koffi DIBY

7 M. Théophile N’Doli AHOUA

8 M. Abdallah Albert MABRI TOIKEUSSE

9 M. Hamed BAKAYOKO

10 M. Patrick ACHI

11 M. Kobenan Kouassi ADJOUMANI

12 M. Gilbert Kafana KONE

13 M. Birahima Téné OUATTARA

14 M. Ibrahim CISSE BACONGO

15 M. Marcel AMON-TANOH

16 Mme Kandia KAMISSOKO CAMARA

17 M. Joseph SEKA SEKA

18 M. Laurent TCHAGBA

19 M. Siaka OUATTARA

20 M. Anicet Yao BROU

21 M. Alcide DJEDJE

22 M. Evariste Tié MEAMBLY

23 M. Adama BICTOGO

24 M. Alain Richard DONWAHI

25 M. Amédé KOFFI KOUAKOU

26 M. Paulin Claude DANHO

27 M. Ally COULIBALY

28 M. Robert Beugré MAMBE

29 Mme Anne Désirée OULOTO

30 Mme Raymonde GOUDOU COFFIE

31 Mme Clarisse MAHI

32 M. Bernard EHUI KOUTOUAN

33 M. Mamadou DIAWARA

34 M. Ibrahima FANNY

35 M. Basile FREGBO

36 M. Sidiki DIAKITE

37 M. Mamadou Sangafowa COULIBALY

38 Mme Nialé KABA

39 M. Amadou KONE

40 M. Pascal Abinan KOUAKOU

41 M. Adama KONE

42 M. Bruno Nabagné KONE

43 M. Aouélé Eugène AKA

44 M. Albert François AMICHIA

45 M. Jean Claude KOUASSI

46 M. Maurice Kouakou BANDAMAN

47 M. Abdourahmane CISSE

48 Mme Ramata LY-BAKAYOKO

49 Mme Mariatou KONE

50 M. Souleymane DIARRASSOUBA

51 M. Sidiki KONATE

52 M. Claude Isaac DE

53 M. Issa COULIBALY

54 M. Sidi Tiémoko TOURE

55 M. Siandou FOFANA

56 M. Mamadou TOURE

57 M. Moussa SANOGO

58 M. Emmanuel Esmel ESSIS

59 M. Félix Miézan ANOBLE

60 Mme Jeanne PEUHMOND

61 M. Lacina KONE

62 Mme Belmonde Myss DOGO

63 Mme Evelyne KPON TALLY

64 Mme. Madeleine OULAÏ

65 M. Mamadou SANOGO

66 M. Faustin ABO

67 M. Famoussa COULIBALY

68 Mme Sylvie Patricia YAO

69 M. Louis DAKOURY-TABLEY

70 M. Abel DJOHORE

71 Mme Ami TOUNKARA

72 Mme Aya Virginie TOURE

73 Mme Sarah SAKO FADIGA

74 M. Jean Kouassi ABONOUAN

75 M. Benoit Michel COFFI

76 M. Saraka KONAN

77 M. Lamine KONATE

78 M. Manou KOUELI Bi

79 M. Bouéka Clément NABO

80 M. Kagnon SILUE

81 M. Béhou EKISSI

82 M. Babaud DARRET

83 M. Souleymane Coty DIAKITE

84 M. Moussa DOSSO

85 M. Albert FLINDE

86 M. Philippe LEGRE

87 M. Gaoussou TOURE

88 M. Jean Louis ABONOUAN

89 M. Hervé ADOM

90 M. Mathias AKA N’GOUAN

91 M. Pierre Claver ASSEU

92 M. Diéméléou Amon Gabriel BILE

93 M. Guirao BLE

94 M. Pascal Aka BROU

95 M. Thomas CAMARA

96 M. Sindou CISSE

97 M. Lenissongui COULIBALY

98 M. Ouamien COULIBALY

99 M. Mamadou DELY

100 M. Yaya DEMBELE

101 M. Lanciné DIABY

102 Mme Bonao DIE

103 M. Pierre DIMBA

104 M. Abdoulaye Karim DIOMANDE

105 M. Joachim Bagnon DJEDJE

106 M. Emile EBROTIE

107 Mme Odette EHUI AGNERO

108 M. Wadja ESSAY

109 M. Malick FADIGA

110 M. Lacina FOFANA

111 M. Guillaume GNAMBA-YAO

112 M. Aimé GNONSIAN

113 M. Gala Bi GOHI

114 M.

Philippe HIEN

115 M. Michel KADJO

116 Mme Néné Diakité Fatouma KANATE

117 M. Feh KESSE

118 M. Justin N’Goran KOFFI

119 M. Charles KOFFI

120 M. Bitty Pierre KOKORA

121 M. Khalil KONATE

122 M. Harouna KONE

123 M. Mahamadou KONE

124 M. Lassina Cardosi KONE

125 M. Ignace Kouassi KOSSONOU

126 M. Jules Attingbré KOUAME

127 M. Norbert Koffi KOUAME

128 M. Jean Kouakou KOUAME

129 M. Kramo KOUASSI

130 M. Mermoz KOUASSI KOUADIO

131 M. Antoine N’DRI

132 M. Germain N’DRI

133 M. Joël N’GUESSAN

134 M. Désiré N’ZI

135 M. Michel NOUFE

136 M. Blidia Alain OUATTARA

137 Mme Josephine Yéné OUATTARA

138 M. Bernard OUREGA

139 M. Séga SANGARE

140 M. Fidèle SARASSORO

141 M. Hien Yacouba SIE

142 M. John Wayne TEKE

143 Mme Masséré TOURE-KONE

144 M. Bamoudien TRAORE

145 M. Eugène Biti Allou WANYOU

146 M. Messe WOÏ

147 M. Séraphin YAO

148 M. Noël YAO

149 M. Casimir Kouakou YAO-BHOREY

150 M. Komenan Tchekoura Rolland ZAKPA

Article 2 : La présente décision abroge et remplace les décisions n°06 et 07 /PP/CAB des 05 et 27 avril 2019 portant nomination des membres du Conseil Politique du RHDP.

Elle prend effet à compter de sa date de signature et sera diffusée partout où besoin sera.

Fait à Abidjan, le 22 juin 2019

Alassane OUATTARA