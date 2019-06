Alassane Ouattara: "La présidentielle aura bien lieu le 28 octobre 2020"

La prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire se tiendra dans 16 mois exactement. Et le chef de l'Etat Alassane Ouattara ne manque aucune occasion pour rassurer aussi bien la communauté nationale qu'internationale que ce scrutin se tiendra dans un environnement apaisé.

Alassane Ouattara promet des élections crédibles et transparentes

Recevant une délégation du Sénat Ivoirien, conduite par son président Jeannot Ahoussou Kouadio, le Chef de l'Etat Alassane a évoqué la question de la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Ce scrutin qui, l'on le sait, suscite un intérêt particulier auprès des observateurs nationaux et internationaux de l'actualité socio-politique en Côte d'Ivoire, se tiendra selon le président Ouattara, dans de meilleures conditions. Mieux, le président du RHDP soutiendra qu'il se tiendra le 28 octobre prochain comme indiqué par la constitution ivoirienne. "Nous sommes à seize mois des élections présidentielles, et elles auront lieu comme prévu par la constitution le 28 octobre prochain", a indiqué le président Ouattara.

Point n'est donc nécessaire, à en croire le patron de l’exécutif ivoirien, de crier à une transition politique. "Je vois certaines personnes nostalgiques qui demandent une transition, cette transition pour aller où ? Alors que nous avons des institutions démocratiques", fera t-il remarquer avant de poursuivre. "Si dans la nouvelle constitution, nous avons tenu à être précis sur la date des élections et la date des investitures, c’est parce que nous ne voulons pas que les problèmes vécus par le passé puissent se reproduire", a soutenu le chef de l'Etat. Non sans insister sur le fait que rien ne pourra s'opposer à la tenue de ce scrutin.

Il est donc clair pour Alassane Ouattara et son gouvernement que ces élections se dérouleront dans un environnement apaisé. Selon lui, elles seront démocratiques et transparentes. "Je vous donne l’assurance que l’élection présidentielle de 2020 aura bien lieu le 28 octobre 2020 et rien ne pourra s’opposer à cela. Et je veux aussi vous donner l’assurance que cela se fera dans la paix. J’aimerais que les gens arrêtent de se faire peur. (…) Il n’y aura pas de désordre en Côte d’Ivoire. Il n’y aura aucun problème en 2020 parce que les élections seront démocratiques et transparentes », a rassuré le Président Ouattara.