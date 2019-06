RHDP, Alassane Ouattara désavoué par un député pro-Soro

Nommé en début de semaine au sein du Grand conseil du RHDP du chef de l'Etat Alassane Ouattara, l'honorable Deto Zeregbe Pascal, député Kounahiri-Kongasso, s'est senti obligé de décliner cette offre du fait de sa proximité avec l'ex-chef du Parlement ivoirien Guillaume Kigbafori Soro.

Une grande surprise. Le nom de l'honorable Deto Zeregbé Pascal figure parmi les membres du Grand conseil du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, récemment nommés par le chef de l'Etat Alassane Ouattara. Pourtant, le député de Kounahiri Kongasso assure être membre à part entière d'une autre formation politique légalement constituée en l’occurrence le RACI, proche de Guillaume Soro.

Face à cette ambigüté, l'honorable Deto Zérégbé a jugé utile de clarifier sa position comme il est de coutume depuis l'avènement du RHDP. C'est à travers une déclaration dont copie est parvenue à notre rédaction que le collaborateur de l'honorable Kanigui a fait le choix de s'exprimer. Dans celle-ci, il réitère clairement son engagement à Soro tout en prenant le soin de dire poliment "non" à Ouattara et au RHDP.

Ci dessous l'intégralité de la déclaration du député adressé à Alassane Ouattara et au RHDP

La liste des membres des instances du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix en abrégé RHDP vient d'être rendue publique.

Parmi les noms d'hommes et de femmes investis de la confiance de la haute direction dudit parti, figure à ma grande surprise le mien. Surprise s'expliquant par le fait que je suis un membre connu et reconnu d'un autre parti politique ivoirien légalement constitué, en l'occurrence le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire en abrégé RACI, ce depuis le 5 janvier de l'année courante. En fait foi ma déclaration rendue publique ce jour-là sur la page officielle facebook du RACI et dans les colonnes du quotidien "Générations Nouvelles" du 7 janvier suivant.

Tout en remerciant la haute direction du RHDP pour la confiance et la considération accordées à ma modeste personne, je voudrais ici réitérer mon attachement aux idéaux du RACI et à la personne de son Président d'honneur et Président du Comité Politique, l'honorable GUILLAUME KIGBAFORI SORO. En conséquence de ce qui précède, je prie la haute direction du RHDP de prendre toute disposition utile à l'effet de retirer mon nom des effectifs militants du RHDP, évitant ainsi à l'avenir toute possibilité de méprise sur mon engagement politique.

Fait à Abidjan le 25 juin 2019.

L'honorable DETO ZEREGBE PASCAL.

Député de Kounahiri-Kongasso, membre du Groupe Parlementaire "Rassemblement".