Côte d'Ivoire : 2020, les grosses inquiétudes de Tiken Jah Fakoly

Tiken Jah Fakoly vient à nouveau de tirer sur la sonnette d'alarme quant aux risques que court la Côte d'Ivoire lors de l'élection présidentielle de 2020. Pour l'artiste Reggae, les leaders politiques ivoiriens s'apprêtent à se régler les comptes.

Tiken Jah Fakoly «Mon pays est gâté»

L'élection présidentielle ivoirienne est fixée pour le 28 octobre 2020. C'est du moins ce qu'a déclaré Alassane Ouattara devant le groupe parlementaire des Sénateurs RHDP. Le président ivoirien avait également affirmé que ce scrutin se passera dans la quiétude et le calme. Mais Tiken Jah Fakoly n'a pas la même lecture que le Chef de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Pour la star ivoirienne, la météo politique en Côte d'Ivoire annonce des orages à l'horizon. En effet, dans sa déclaration, l'auteur de « Mon pays va mal » s'est voulu formel : « On est inquiet, parce qu’on pensait qu’après 2010, nos politiciens allaient faire les choses autrement. Mais on n’a l’impression qu’il y a des vengeances perso (personnelles) qui vont être réglées à l’échelle nationale. »

Poursuivant, l'artiste engagé ajoute : « Mon pays est gâté. La Côte d’Ivoire est très matérialiste. Tout le monde veut manger. En haut, les gens veulent manger. En bas, tout le monde veut manger. »

Tiken Jah se désole par ailleurs qu'il n'y ait plus de vrais patriotes ivoiriens prêts à mourir pour le pays. Un pays totalement clivé, avec des populations qui se sont partagé les hommes politique. « Ouattara, Gbagbo, Bédié passeront, mais le pays restera. C’est vrai que tout le monde est inquiet pour les élections de 2020, mais moi, je suis inquiet pour les Ivoiriens eux-mêmes. Aujourd’hui, on n’a que les «pro» en Côte d’ Ivoire. Les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo, les pro-Bédié, les pro-Soro… mais il n’y a pas de pro-Côte d’Ivoire. Et ça, c’est un grand problème », a-t-il interpellé ses compatriotes.

Tiken Jah Fakoly avait déjà appelé les Présidents Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo à prendre leur retraite politique pour laisser la place à une nouvelle classe politique.