Arrestation de Valentin Kouassi: Stéphane Kipré dénonce une injustice

Stéphane Kipré n'est pas resté en marge des réactions suite à l'arrestation de Valentin Kouassi, président de la JPDCI Urbaine. Le président de l' Union des nouvelles générations (UNG) a dénoncé une injustice.

Stéphane Kipré condamne l'arrestation de Valentin Kouassi

Valentin Kouassi avait été convoqué à la brigade de recherches de la gendarmerie. Après son audition qui a duré plusieurs heures, le président de jeunesse du PDCI a été conduit au camp d' Agban. À l'annonce de l'arrestation du chef de file de la JPDCI Urbaine, des leaders politiques ont élevé la voix contre cette décision.

Pour sa part, Stéphane Kipré, depuis son exil, s'est exprimé via son compte Twitter. "L'injustice doit toujours être dénoncée. Peu importe celui qui la subit ou en profite. C'est pourquoi je condamne l'arrestation du président des jeunes du PDCI-RDA et demande sa libération comme celle de tous les autres détenus politiques. Allons à la paix et la réconciliation", a publié le président de l' Union des nouvelles générations.

Outre Stéphane Kipré, Konaté Navigué, membre du Front populaire ivoirien, a tenu à apporter son soutien à la jeunesse du Parti démocratique de Côte d' Ivoire. "Je viens d'apprendre l'interpellation du président de la JPDCI Valentin Kouassi par la brigade de recherche. En entendant d'avoir tous les éléments sur cette interpellation de plus et forcement de trop, je voulais au nom de la Jeunesse du Front populaire ivoirien dénoncer, et condamner vigoureusement cette attitude du gouvernement qui consiste à intimider les opposants avec des méthodes franchement rétrogrades. La JFPI apporte son soutien total à Valentin et à la grande famille de la jeunesse du PDCI", avait déclaré ce leader du FPI.

Selon certaines informations, Valentin Kouassi a été libéré mardi nuit. Cependant, rapportent des sources, il serait interdit de toutes activités politiques et devra respecter des restrictions.