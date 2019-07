CAN 2019 : Les hécatombes n’en finissent plus pour Aliou Cissé

Le sélectionneur des Lions de la Téranga Aliou Cissé devra poursuivre la CAN 2019 sans un de ses éléments majeurs. Un coup dur alors que certains de ses joueurs récupèrent à peine de leurs blessures.

Aliou Cissé contraint de faire sans son dernier rempart.

Sale nouvelle pour Aliou Cissé et les Lions de la Téranga ! On en sait un plus sur la blessure d’Edouard Mendy. Le gardien sénégalais n’avait pas pu jouer le dernier match du Sénégal contre le Kenya (victoire 3-0).

Mardi, la Fédération sénégalaise de football a donné plus de détails concernant le gardien titulaire du coach Aliou Cissé. « Edouard Mendy a eu un traumatisme au niveau de la 3ème phalange du 4ème doigt de la main gauche lors de l’échauffement avant la rencontre Sénégal vs Kenya le 1er juillet 2019 (…) La radiographie faite a montré une fracture osseusse avec déplacement. Après concertation avec les autorité fédérales le joueur Edouard Mendy a été autorisé à rejoindre la France pour un traitement et un suivi médical appropriés », peut-on lire.

Ce mercredi, le Stade de Reims (le club d’Edouard Mendy) a annoncé que le joueur a passé des examens approfondis. Cette blessure est un énième coup dur pour Aliou Cissé. Le sélectionneur sénégalais avait déjà dû jouer le dernier match contre le Kenya sans trois joueurs blessés (Salif Sané, Youssouf Sabaly et Alfred Ndiaye). Aux dernières nouvelles, ils ont tous repris l’entrainement ce mercredi. Reste à savoir s’ils seront aptes à affronter l’Ouganda vendredi en huitièmes de finale.