Côte d’Ivoire : Une grosse menace pèse sur l’économie ivoirienne

Le Fonds monétaire international (FMI) se félicite des progrès réalisés par l’économie ivoirienne. Mais l’institution craint que la croissance économique en hausse ne soit menacée par le climat politique actuel.

L’économie ivoirienne reste attrayante. Ce constat est du Fonds monétaire international (FMI). Dans un rapport publié le 1er juillet, l’institution de Bretton Woods indique que la croissance économique sera encore en hausse cette année.

Le FMI révèle en effet que l’économie ivoirienne devrait connaître une croissance de 7,5% en 2019. Une infime hausse par rapport à l’année dernière où elle s’était établie à 7,4%. « Les perspectives de croissance restent solides à moyen terme, en raison de l'amélioration constante de l'environnement des affaires, de la vigueur des investissements et de la hausse de la consommation privée », souligne l’institution financière.

S’il est satisfait des progrès réalisés par l’économie ivoirienne, le FMI craint que celle-ci s’estompe du fait du climat politique actuel. A la veille de 2020, l’institution de Bretton Woods est inquiète au moment où la tension devient de plus en plus vive entre le Rassemblement des Républicains (RDR) de l’actuel président Alassane Ouattara et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de l’ancien président Henri Konan Bédié.

Cette publication intervient aux lendemains du dernier décaissement d’un montant de 133,9 millions de dollars en faveur du pays des Eléphants à la mi-juin 2019. Celle-ci est effectuée dans le cadre d’une Facilité élargie de crédit de 889,7 millions de dollars signée en 2016 entre le FMI et la Côte d’Ivoire.