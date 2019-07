Côte d' Ivoire : La décharge d' Akouédo transformée en parc urbain

La décharge d' Akouédo sera officiellement fermée le jeudi 4 juillet 2019, au cours d'une cérémonie présidée par Amadou Gon Coulibaly, afin d'être réhabilitée et être transformée en un parc urbain.

La décharge d' Akouédo officiellement fermée jeudi

Amadou Gon Coulibaly ferme officiellement la décharge d' Akoudo le jeudi 4 juillet 2019. Le Premier ministre ivoirien en profitera pour lancer les travaux de réhabilitation de la décharge. Selon des informations du ministère de l' Assainissement et de la Salubrité, la décharge d' Akouédo sera bientôt transformée en un grand parc urbain devant abriter des espaces sportifs et récréatifs, mais également un centre de formation et de documentation sur l'économie circulaire, la valorisation et le recyclage des déchets.

"Après son exploitation par l’Etat comme décharge principale du District autonome d’Abidjan, sur une période de plus de 53 ans , le site d’Akouédo sera traité, réhabilité et transformé en un grand parc urbain comprenant des aires sportives et récréatives", a annoncé Anne Ouloto sur son compte Twitter.

La décharge d' Akouédo, âgée de plus de 50 ans, avait du mal à répondre aux besoins avec l'accroissement de la population. C'est ainsi qu'en 2017, les autorités ivoiriennes ont pris la décision de confier la gestion de la décharge à PFO Africa.

Déjà en janvier 2019, Nadro Félix, conseiller technique à l' Agence nationale de gestion des déchets (ANAGED) avait symboliquement fermé le site d' Akouédo, ouvert depuis 1965. "Nous disons un grand merci à la population qui a supporté 53 ans durant les effets de ce dépôt sauvage. Ce n’est pas un dépotoir qui va rester en l’état, le gouvernement va procéder à la réhabilitation de l’espace pour mettre à la disposition des populations un parc urbain et une école des métiers de recyclage de déchets", a-t-il déclaré lors de la cérémonie. Les populations se sont réjouies de la fermeture de la décharge.