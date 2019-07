CAN 2019 : Clarence Seedorf n'a pas peur des Super Eagles

Le sélectionneur des Lions indomptables Clarence Seedorf s’est exprimé en conférence de presse avant de livrer un match crucial ce samedi. Le Cameroun affronte le Nigeria en huitièmes de finale de la CAN 2019.

Clarence Seedorf, « Nous avons besoin de nous mettre nous-même sous pression ».

Nigeria-Cameroun, c’est l’affiche phare des huitièmes de finale de la CAN 2019. Les deux géants comptent sept titres au total (quatre pour le Cameroun et trois pour le Nigeria) et se retrouvent ce samedi à Alexandrie (16hTU). Si les Nigérians sont présentés comme les favoris de cette rencontre, Clarence Seedorf, le coach des Lions indomptables sait que ses poulains peuvent l’emporter.

« Nous avons besoin de nous mettre nous-même sous pression, mais une pression positive pour bien aborder le match contre le Nigeria. Je pense que les joueurs doivent se faire plaisir et jouer leur football », a indiqué Clarence Seedorf vendredi en conférence de presse. Pour le technicien néerlandais, l’une des clés de la victoire face aux Super Eagles c’est de jouer sans complexe. Une chose difficile tant les Nigérians ont largement dominé les débats lors des dernières rencontres contre les Lions.

Lors des éliminatoires pour le Mondial 2018, les Super Eagles avaient humilié les Lions (4-0). Avant, ils les avaient battus (3-0) en 2015 en match amical. La dernière confrontation entre les deux équipes en Coupe d’Afrique remonte à 2004. Là encore les Super Eagles étaient sortis vainqueurs en quarts de finale (2-1). Malgré ce passif, Clarence Seedorf n’affiche aucune inquiétude.

« Ce n’est pas le stress qui fait jouer un grand match, mais c’est la manière dont on se prépare. Si vous me voyez quand je jouais encore, je n’avais pas de pression pour jouer les matchs. Le plus important c’est ce qui se passe sur le terrain. Si l’adversaire est meilleur que vous, il vous gagne et si vous êtes meilleurs vous gagnez », a souligné l’entraineur des Lions indomptables.