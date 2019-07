Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé clarifie ses rapports avec la France

« A chacun son Français », tel était le vocable que de nombreuses personnes ne cessaient de prêter à Charles Blé Goudé lors de la crise militaro-politique qu'a connue la Côte d'Ivoire. L'ancien leader des jeunes patriotes soutient a contrario qu'il n'est animé par aucun sentiment anti-français.

Charles Blé Goudé, « Je ne suis pas un ennemi des Français »

Invité du journal Afrique sur TV5, ce dimanche 7 juillet, Charles Blé Goudé a été sans détours sur l'actualité brulante de l'actualité politique ivoirienne. En liberté sous conditions dans un complexe hôtelier à La Haye, l'ancien codétenu de Laurent Gbagbo se dit très inquiet de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, d'autant plus « qu'il suffit d'une petite étincelle pour qu'on arrive à des conflits intercommunautaires ».

Réitérant sa volonté de discuter avec les autorités françaises pour lever certains malentendus et des accusations dont il a été accusé à tort ou à raison, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP) indique avoir été victime d'une propagande. Car, ajoute-t-il, ceux qui l'accusent d'être anti-français n'ont aucune preuve pour soutenir ces allégations.

« J’ai toujours demandé à tous ceux qui sont à même de me produire une bande sonore où j’aurais prononcé une phrase "à chaque Ivoirien son Français" ou de me produire une vidéo où je l’aurais dit. Jamais cela ne m’a été prouvé. On a fabriqué un ennemi des Français. Ce n’est pas vrai, j’ai été victime d’une propagande », s'est-il défendu.

Charles Blé Goudé ne cessent de manifester sa volonté de rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à la réconciliation dans son pays. Mais la procédure dans laquelle il est engagé devant la Cour pénale internationale (CPI) n'est pas encore à son terme.