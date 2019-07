CAN 2019 : La VAR fait son entrée en jeu en Egypte

Comme annoncé par le président de la CAF, l’assistance vidéo plus connue comme la VAR sera utilisée dès les quarts de finale de la CAN 2019. Les arbitres pourront recourir à cette technologie dès ce mercredi.

Première historique pour la VAR à la CAN 2019.

La CAN 2019 est l’édition de toutes les révolutions. Après le passage du nombre d’équipe de 16 à 24, l’apparition du stade des huitièmes de finale, une petite nouveauté fera son apparition ce mercredi à la compétition. Il s’agit de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Quelques jours avant le début de la CAN 2019, le président de la CAF, Ahmad Ahmad avait confirmé l’utilisation de cette technologie pendant le tournoi. Le patron du football africain avait précisé que la VAR sera utilisée à partir des quarts de finale. On y est donc à partir de ce mercredi avec deux affiches en quarts de finale de la Coupe d’Afrique de football. L’arbitrage vidéo sera étrenné lors du match entre le Bénin et le Sénégal (16hTU) au Caire. Il en sera de même plus tard dans le match opposant le Nigeria à l’Afrique du sud (20hTU).

Reste à savoir si ce dispositif permettra de corriger certains litiges durant les rencontres. Des joueurs se sont récemment plaints de l’absence de la VAR durant le tour précédent. Les Léopards de la RDC Youssouf Mulumbu et Jacques Maghoma estimaient avoir été lésés par l’arbitrage après leur élimination en huitièmes de finale de la CAN 2019 par Madagascar. Idem lors d’une rencontre de poules entre le Sénégal et l’Algérie après un contact litigieux sur la star sénégalaise Sadio Mané dans la surface de réparation algérienne.