E-Commerce : Mauvaise nouvelle pour Jumia en Côte d’Ivoire

Les employés ivoiriens du géant nigérian du commerce en ligne Jumia observent une grève depuis mardi au siège de la représentation locale. Ils réclament des meilleures conditions de travail et dénoncent de nombreux abus.

Le géant nigérian Jumia secoué par une grève en Côte d’Ivoire.

Fleuron du commerce en ligne sur le continent africain, Jumia traverse une impasse en Côte d’Ivoire. Mardi, les employés de la branche ivoirienne de cette entreprise ont observé une grève. Les salariés de cette entreprise avaient déposé un préavis il y a quelques jours après l’échec des négociations initiées par l’inspection du travail.

« Les agents de toutes les composantes (entrepôt, point relais, livreurs, etc.) ont entrepris cette grève pour réclamer de meilleures conditions de travail et dénoncer de manière générale les abus commis par l'employeur », indique le personnel gréviste de Jumia. Outre ces revendications, les employés fustigent l’inégalité salariale, la rétrogradation, les propos humiliants, le harcèlement et autres ponctions infondées sur la prime de rendement à l'endroit de plusieurs employés (qui a causé le renvoie de certains), la non déclaration d’agents à la CNPS et le non-paiement de la prime des heures supplémentaires.

Le mouvement d'humeur s'est déroulé au siège de l’entreprise à Treichville, ainsi qu’à l’entrepôt de Koumassi ZI. Les employés de Jumia ont arboré des t-shirt noirs aux couleurs de l’entreprise et se sont absentés de leurs postes de travail. En Côte d’Ivoire, l’entreprise d’e-commerce revendique 700 employés et s’impose comme le leader du marché ivoirien.