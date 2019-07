Alassane Ouattara gagne deux CAN mais perd la troisième

Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité les Eléphants de Côte d'Ivoire après leur élinimination face à l'Algérie en quarts de finale de la Can 2019.

Alassane Ouattara '' Merci à nos vaillants Éléphants pour leurs belles performances''

Comme tous les ivoiriens, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, aurait tant voulu que les Eléphants puissent revenir à Abidjan avec le trophée de la Coupe d'Afrique des nations. Ce qui confirmerait le statut de '' président porte bonheur'' que lui ont attribué ses fidèles serviteurs. Puisque le président Alassane Ouattara, étant premier minitre en 1992, a vu les Eléphants remporter leur toute première Coupe d'Afrique au Sénégal. Et plus récemment en 2015 avec le deuxième sacre continental de la Côte d'Ivoire en Guinée Equatoriale.

Bien qu'ayant manifesté le désir de remporter une troisième Can, le président Alassane Ouattara, à l'instar de tout le peuple ivoirien, n'en veut pas à Serey Dié et à ses coequipiers. Bien au contraire, le chef de l'Etat ivoirien a adressé ses vives remerciements aux Pachydermes. "Merci à nos vaillants Éléphants pour leurs belles performances durant cette Coupe d’Afrique des Nations. Vous vous êtes battus comme des champions. Vous avez tous nos encouragements", a -t-il publié sur les réseaux sociaux.

Tout comme le président Alassane Ouattara, plusieurs célebrités en Côte d'Ivoire ont salué la parcours des Eléphants à l'instar d'Asalfo du groupe zouglou Magic System'' Braves Éléphants, vous avez perdu dans la dignité et nous sommes fiers de vous. Nous reviendrons plus forts en 2021'', a-t-il publié sur sa page facebook. Le jeune faiseur de Couper decaler, Ariel Sheney, contrairement à son ex patron, Arafat DJ, a adressé ses remerciements aux joueurs ivoiriens. ''Merci de nous avoir fait rêver une fois de plus contre l’une des meilleurs équipes de cette coupe d’Afrique. J’ai vu aujourd’hui des Éléphants courageux et prêts pour la Nation '', a declaré le Colonel lôbôfouè