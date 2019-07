Sérey Dié et Didier Drogba ou la malédiction des capitaines

Le capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, Sérey Dié, a manqué le penalty qui a occasionné l'élimination des siens en quarts de finale de la Can 2019, tout comme Didier Drogba en 2006 et en 2012.

Sérey Dié n'a pas échappé à la malédiction des capitaines

Le capitaine des Eléphants de Côte d'ivoire, Sérey Dié, a été l'un des meilleurs ivoiriens lors de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations. Joueur aux allures parfois surprenantes. Techniquement moyen. Mais quel abattage dans le milieu de terrain! Quel engagement ! Quelle CAN ! Malheureusement il n'a pas echappé à la malediction qui frappe généralement les meilleurs joueurs lors de l'épreuve fatidique des tirs au buts puisque c'est lui qui a manqué le dernier penalty qui a occasionné l'élimination des Eléphants de la Can 2019.

Un destin similaire à celui de Didier Drogba, qui en tant que capitaine des Eléphants a manqué son penalty lors les tirs au buts en finale de la Can 2006 en Egypte face au pays hote. Un penalty manqué qui avait permis aux Pharaons d'être sacrés champions d'Afrique. De plus, Didier Drogba, toujours en tant que capitaine, avait également manqué un penalty, en finale face à la Zambie en 2012. Un penalty qui aurait certainement permis à la Cote d'Ivoire de remporter la Coupe d'Afrique. Et pourtant l'emblématique capitaine des Elephants avait tellement donné lors de ces différentes compétitions.

Le penalty manqué de Serey Dié ne gache en aucun cas l'estime du peuple ivoirien à l'endroit de son vaillant guerrier qui est certainement à cette dernière coupe d'Afrique. Et cela s'est demontré puisque Sérey Dié a été pris à partie par Arafat dj qui l'a traité de ''maudit''. Les internautes ivoiriens ont tous simplement fait ''son palabre'' en ramenant le boss de la Yorogang à l'ordre.

Par ailleurs, Serey Dié a reçu le soutien de plusieurs artistes ivoiriens de renom, tel qu'Ariel Sheney, Nash, Asalfo et bien d'autres.