CAN 2019 : Les assurances d’ Aliou Cissé avant d’affronter la Tunisie

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal Aliou Cissé s’est exprimé en conférence de presse samedi à la veille du choc contre les Aigles de Carthage en demi-finales de la CAN 2019.

Aliou Cissé aura tout son effectif au complet contre la Tunisie dimanche.

Dimanche, le Sénégal a l’occasion de disputer sa première finale continentale depuis 2002. Malheureux finaliste de cette édition disputée au Mali, Aliou Cissé, aujourd’hui sur le banc de la Téranga s’attend à un autre dénouement au soir du 19 juillet au Caire. Pour y arriver, le technicien sénégalais devra écarter la Tunisie dimanche en demi-finales de la CAN 2019.

Samedi en conférence de presse, Aliou Cissé a donné de bonnes nouvelles de son groupe au moment d’affronter les Aigles de Carthage. « Mbaye Niang et Mbaye Diagne seront de retour cet après-midi. Nous disposons donc de tout notre effectif », assure l’entraineur des Lions de la Téranga en conférence d’avant-match.

Devant les journalistes, le technicien de 43 ans est également revenu sur sa confrontation avec Alain Giresse, son prédécesseur sur le banc sénégalais. « Ce n'est pas Alain Giresse contre Aliou Cissé, c'est la Tunisie contre le Sénégal (…) Dans le foot, on se connaît tous, c'est une grande et une petite famille à la fois. Alain connaît très bien le Sénégal, mais nous aussi, on connaît bien la Tunisie », souligne le coach sénégalais.

Cité parmi les favoris de la CAN, Aliou Cissé espère que cette fois sera la bonne pour le Sénégal. L’équipe du Sénégal n’a jamais remporté la Coupe d’Afrique de football malgré les joueurs de talent dont elle dispose. « Nous sommes près du but, dans la mesure où nous sommes en demies. En étant arrivé à ce niveau-là, on a de l'espoir. Mais nous savons que le plus dur est à venir (…) Nous espérons que cette année sera la bonne. On est à deux pas, c'est à la fois long et court », espère l’entraineur des Lions.