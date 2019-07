Côte d’Ivoire: Alpha Yaya Touré (ex pro-Soro) vend le RHDP dans l’ouest

L’honorable Alpha Yaya Touré est présent dans la région du Tonkpi où il multiplie des actions sociales, au nom du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), en faveur des populations de cette région de l’ouest de la Côte d’Ivoire.

Alpha Yaya Touré fait don de deux ambulances dans le Tonkpi

Homme de main du premier ministre Amadou Gon Coulibaly après qu’il a décidé de volontairement rompre les amarres avec Guillaume Soro, le député-maire de Gbon se montre de plus en plus préoccupé des conditions de vie des populations des régions reculés de la Côte d’ Ivoire.

Après son passage remarqué dans le septentrion ivoirien, c’est dans l’ouest montagneux que le député Alpha Yaya Touré s’est résolu à toucher de plus près les préoccupations des populations de cette région du pays. Dans les villages de Gouikaguiné et de Boguiné, l’émissaire du premier ministre Amadou Gon a fait don de deux ambulances aux centres de santé de ces deux localités.

« Par ce geste, le Premier ministre Amadou Gon vous manifeste sa sollicitude et tout l’intérêt qu’il accorde à l’amélioration de vos conditions de vie », a-t-il confié lors de la remise des clés de ces engins aux responsables administratifs et locaux de ces deux localités. Non sans promettre que le RHDP demeurera aux côtés des populations. «Ce n’est qu’un debut parce que d’autres actions suivront. Le RHDP se tient à vos côtés et ne vous lâchera pas ! », a-t-il promis aux populations.

L’honorable Alpha Yaya Touré a laissé entendre aux populations de l’ouest montagneux que le RHDP que dirige le président Alassane Ouattara est la seule alternative capable de garantir la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire mais aussi et surtout la seule formation politique susceptible de redonner à la terre d’éburnie, son lustre d’antan.

« Chers parents, vous êtes fatigués de la politique politicienne et vous avez raison. Vous êtes fatigués des promesses sans lendemain et vous n’avez pas tort. C’est pourquoi, le RHDP se présente désormais comme votre parti. Puisqu’il est le parti des bâtisseurs dont le président Alassane Ouattara est à la tâche pour redonner à ce pays son lustre d’antan », a expliqué Alpha Yaya Touré.