Titrologie : Revue de la presse ivoirienne du 16 juillet 2019

La titrologie de ce mardi 16 juillet est marquée par le report de l'adoption de la loi portant réforme de la CEI à l'Assemblée nationale. La rencontre Gbagbo-Bédié est également au menu de ce petit déjeuner de presse de ce jour.

Titrologie, plus de 84% d'admis au CEPE

La journée de ce mardi s'ouvre sur la proclamation des résultats du Certificat d'étude primaire élémentaire (CEPE). LG Info, annonce qu'il y a eu "84,48% d'admis au CEPE", Et Soir Info, d'ajouter que c'est un "Résultat en légère progression". Le Mandat, indique pour sa part "où trouver les résultats, et la période pour faire les réclamations".

A propos du projet de loi portant réforme de la Commission électorale indépendante (CEI), la séance parlementaire pour l'adoption de cette disposition a été reportée. Le Nouveau Réveil, croit savoir que "la forte pression fait réporter l'adoption de la loi sur la CEI". Mais pour L'Essor, "l'opposition veut mélanger le pays". LG Infos, soupçonne cependant "comment le régime va priver les Ivoiriens de vote". Et le professeur Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI de menacer dans les colonnes du Nouveau Reveil : "Nous mènerons toutes les actions démocratiques pour que cette réforme se fasse."

La rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, annoncée à cor et à cri, n'a jusque-là pas eu lieu. Le Jour Plus, barre à sa Une "Plateforme de l'opposition, Voici les exigences de Gbagbo qui bloquent Bédié." "Tout coince pour Bédié. Voici pourquoi le Woody évite N'Zueba", renchérit Le Mandat. "Les parents de Gbagbo livrent leur position" à L'Inter, à propos de l'alliance PDCI-FPI.

Notre Voie, est pour sa part revenue sur le décès de Mel Eg Théodore. "Depuis la Suisse, son petit frère fait des révélations", indique le tabloïd. "Obiang N'Guema désavoue Ouattara et crache ses vérités" à propos de "la nouvelle monnaie de la CEDEAO", clame Le Quotidien d'Abidjan.