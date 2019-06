Côte d'Ivoire: Guikahué "Soro est dans la plateforme de l'opposition"

Invité de l'émission "Fauteuil blanc" du Nouveau Réveil, le Professeur Maurice Kakou Guikahué a fait le tour de l'actualité du PDCI-RDA. Pour le Secrétaire exécutif du vieux parti, Guillaume Soro fait bel et bien partie de la coalition de l'opposition initiée par Henri Konan Bédié.

Maurice Kakou Guikahué, des précisions sur Soro

Le paysage politique ivoirien est en pleine recomposition. C'est le moins que l'on puisse dire après le divorce entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié qui a consacré l'éclatement du RHDP. Aussi, les deux anciens alliés se sont lancés, chacun, dans la formation de sa propre coalition politique. C'est ainsi que le président ivoirien a créé le RHDP unifié avec les partis, notamment l'UDPCI, le MFA, le RDR et le PIT, qui lui sont restés fidèles.

Quant au président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), il entend former une coalition non idéologique des partis d'opposition. À cet effet, il est en contact permanent avec le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo en vue de former une opposition forte, capable de tenir la dragée haute au camp présidentiel lors du prochain scrutin présidentiel.

L'interrogation qui taraude tous les esprits sur les bords de la lagune Ébrié, c'est bien la position exacte de Soro Kigbafori Guillaume à l'une ou l'autre de ces deux camps.

L'ancien chef de la rébellion ivoirienne avait en effet rompu les amarres avec le camp présidentiel en refusant d'adhérer au RHDP unifié. Ce qui lui a coûté son poste de Président de l'Assemblée nationale. Le Député de Ferkessédougou s'est aussitôt rendu auprès d'Henri Konan Bédié à Daoukro.

Face à la presse, ce jeudi, Maurice Kakou Guikahué a donc levé un coin de voile sur l'appartenance de Soro à la plateforme initiée par Bédié. Le SE du PDCI-RDA en veut pour preuve la présence, au sein de cette coalition, de deux partis pro-Soro, en l'occurrence le RACI de Soro Kanigui, et le MVCI de Félicien Sékongo. Poursuivant, l'animateur principal du parti septuagénaire précise par ailleurs que les députés de ces deux partis ont formé le groupe parlementaire Rassemblement, qui fait partie intégrante de l'opposition.

Cette précision du Pr Guikahué est d'autant plus opportune qu'à 16 mois de l'élection présidentielle de 2020, chaque camp cherche à consolider son alliance avant de lancer la bataille électorale.