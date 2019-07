CAN 2019 : La CAF prend une importante décision avant la finale

La finale de CAN 2019 est prévue le vendredi 19 juillet. Elle mettra aux prises le Sénégal et l' Algérie au stade international du Caire à 19 heures. Mais avant la rencontre, la Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé l'identité de l'arbitre du match.

Finale CAN 2019, Victor Gomes désigné arbitre

La finale opposant le Sénégal à l' Algérie se disputera sous l'œil vigilant de Victor Gomes, l'arbitre international sud-africain. L'homme en noir a obtenu les faveurs de la Confédération africaine de football et aura la lourde charge d'officier ce match d'une importance capitale.

Victor Miguel de Freitas Gomes est né le 15 décembre 1982 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Depuis 2008, il est arbitre de la Premier soccer league (PSL), qui a en charge la gestion du football professionnel sud-africain. Il a été élu deux fois meilleur arbitre, notamment au cours des saisons 2012-2013 et 2017-2018. Ce trentenaire s'est brillamment illustré en refusant de se laisser corrompre. En effet, Victor Gomes devait accepter près de trois millions de francs CFA à l'occasion du match Plateau United du Nigéria et le club algérien USM Alger.

À la CAN 2019, l'arbitre de la finale Sénégal-Algérie a déjà dirigé le match Egypte-Zimbbwe en phase de poules et Ghana-Tunisie pour le compte des huitièmes de finale.

La finale de la CAN 2019 aura un air de revanche pour les Lions de la Terenga qui ont été battus (1-0) par les Fennecs de l' Algérie en phase de poules. Le but algérien avait été inscrit par Youssef Belaili. Les deux finalistes étaient logés dans le groupe C. Les Algériens avaient terminé en tête de poule, suivis par les Sénégalais. L' Algérie s'est qualifiée après avoir dominé le Nigéria (2-1) quand les Sénégalais ont eu raison de la Tunisie.

Pour les statistiques, il faut savoir que Sénégalais et Algériens se sont affrontés à 22 reprises. Les chiffres sont en faveur de Riyad Mahrez et ses coéquipiers qui comptent 13 victoires, 5 nuls et 4 défaites.