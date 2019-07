"Guillaume Soro souffre de schizophrénie...Il est fou" (Doumbia Major)

Dans un message publié sur les réseaux sociaux depuis la Turquie, Guillaume Soro s'est voulu très amer vis-à-vis du pouvoir d'Alassane Ouattara. L'ancien président de l' Assemblée nationale a rappelé aux autorités ivoiriennes, exemples à l'appui, que le pouvoir est éphémère. Les appelant donc à aller "doucement" dans leurs actes envers l'opposition. La réaction de Doumbia Major ne s'est pas fait attendre. Répondant à son ancien camarade de la FESCI, le Secrétaire à l'Organisation de Charles Blé Goudé n'a pas manqué de dire que Soro Guillaume est atteint de "schizophrénie".

Doumbia Major à Soro "Tous les fous ne sont pas internés"

Quand quelqu'un souffre d'une maladie de longue durée, il finit par en connaître les signes et symptômes.

Dites à ce garçon que la suffisance, les ambitions démesurées, la paranoïa (croire que tout le monde est contre vous, voir des ennemis et des complots contre vous partout), la victimisation permanente même quand on a tort (tu démissionnes et tu cris partout qu'on t'a chassé), et le fait de transposer sur les autres sa propre maladie mentale, tout ceci fait partie des symptômes de la schizophrénie.

Tous les fous ne sont pas internés, le fou généralement ignore son état, il y en a qui attribuent aux autres les signes et symptômes de leur propre maladie.

Ce n'est pas parce qu'un fou conserve des parties saines de son psychisme et de son système de pensée que cela veut dire qu'il n'est pas fou !

Hitler était fou, mais il avait une bonne mémoire, de bonnes aptitudes logiques et une bonne capacité à résoudre des problèmes complexes. Il en est de même pour ce jeune frère !