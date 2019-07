Manifestations publiques : Anne Ouloto impose de nouvelles règles

Anne Ouloto a remonté les bretelles à des organisateurs d'une manifestation publique qui n'ont pas pris le soin de débarrasser l'espace occupé de tout déchet. La ministre de l' Assainissement et de la Salubrité a livré un communiqué à travers lequel elle met en garde contre ce genre de comportement.

Anne Ouloto monte au créneau pour la protection de l'environnement

Tout est parti après une manifestation dénommée "Happy Run CI", organisée le samedi 20 juillet 2019 à Cocody, commune huppée de la ville d' Abidjan. Si l'évènement a connu un succès en termes d'affluence, Anne Ouloto a déploré l'attitude des initiateurs. "Il nous a été donné de constater suite à des manifestations de grande affluence, le samedi 20 juillet 2019 à Cocody-centre, dans le cadre d'un évènement dénommée "Happy Run CI", que des déchets de tout genre, en lien avec cette activité, ont été abandonnés sur le parcours des participants", a relevé la ministre.

Dans le communiqué, nous apprenons que "cette manifestation a généra de nombreux déchets qui ont sali les rues, et qui sont de nature à polluer notre environnement et à obstruer les ouvrages d'assainissement". Face à cette situation, Anne Désirée Ouloto tient à rappeler aux promoteurs de manifestations publiques qu'ils ont "l'obligation de rendre propres les lieux publics pendant et après chaque évènement".

Anne Ouloto a par ailleurs précisé que la nouvelle politique de gestion des déchets adoptée par les autorités ivoiriennes "nécessite l'adhésion de tous". La présidente du conseil régional du Cavally n'a pas manqué d'inviter les promoteurs d'évènements publics "à prendre toutes dispositions utiles pour garder en état de propreté ou rendre propres les espaces utilisés après toute manifestation". "Tout contrevenant à cette disposition s'expose à la rigueur de la loi", a-t-elle prévenu.

On se rappelle que dans la nuit du 2 au 3 novembre 2018, le gouvernement ivoirien avait procédé au lancement du nouveau système de gestion de déchets. "La politique de gestion des ordures passe d’une économie linéaire à une économie circulaire. Nos opérateurs ne seront pas seulement chargés de la collecte. Ils sont désormais, non seulement engagés dans une politique de propreté incluant la collecte, mais aussi dans la pré collecte, le balayage, le curage des caniveaux, etc.", avait déclaré Anne Ouloto à cette occasion.