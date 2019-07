CAF, Didier Drogba et Samuel Eto’o se taillent la part du lion

Didier Drogba et Samuel Eto’o vont exercer des fonctions officielles à la Confédération africaine de football (CAF). On en sait un peu plus sur ce qu’ils feront en tant que collaborateurs du président Ahmad Ahmad.

Comme annoncé par Ahmad Ahmad, Didier Drogba et Samuel Eto’o seront ses « proches collaborateurs » à la CAF. Les rôles des deux attaquants à l’instance faitière du football ont clairement été définis.

D’après plusieurs médias dont Radio France Internationale (RFI), Didier Drogba occupera le poste de conseiller chargé de l’amélioration du statut du footballeur africain. L’ex-goléador ivoirien va collaborer avec les instances qui encadrent le football africain dont la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro).

Un poste taillé sur mesure pour le meilleur buteur des Elephants. Lui qui est déjà impliqué dans plusieurs projets sociaux. Il avait même été convié par le président français Emmanuel Macron pour la mise sur pied d’un projet pour le développement du sport en Afrique. Cette initiative avait réuni à l’Elysée le champion du monde français Kylian Mbappé ou encore l’actuel président du Libéria George Weah, lui-même ancien footballeur.

Samuel Eto’o quant à lui sera chargé des relations avec les fédérations et les confédérations de football. Le meilleur buteur des Lions indomptables va jouer l’intermédiaire entre le président de la CAF et les différentes fédérations du continent africain. RFI fait savoir que les deux légendes seront rémunérées comme les employés de l’instance faitière du football africain.