Annoncé pour mort, le Roi Pelé juge la CAN 2019 et parle du Sénégal

Edson Arantes do Nascimento dit Pelé a suivi avec beaucoup d'intérêt la Coupe d' Afrique des nations (CAN) 2019, qui s'est déroulée en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Au terme de la compétition, le drapeau algérien a flotté dans le ciel égyptien avec la consécration des Fennecs.

Le roi Pelé sous le charme de l' Algérie et du Sénégal

La finale de la Coupe d' Afrique des nations 2019 a mis aux prises l' Algérie et le Sénégal. La partie a tourné en faveur des Fennecs qui ont battu les Lions de l' Atlas sur la plus petite marque grâce à un but de Baghdad Bounedjah, inscrit dès la seconde minute de jeu. Les poulains de Djamel Belmadi ont su contenir les assauts de Sadio Mané et ses coéquipiers jusqu'au coup de sifflet final.

Malgré la défaite sur le fil du Sénégal, Pelé n'est pas resté indifférent face à la performance de la sélection menée par Aliou Cissé. " Le Sénégal a une talentueuse génération, sans doute la plus belle d’Afrique. Ils ont perdu cette finale, mais ça fait partie du football. Je suis persuadé que cette équipe n’a pas encore atteint son plein potentiel, elle fera des choses incroyables dans le futur", a confié l'ex-gloire du football dans un entretien à Afrique Sport.

Pour le prodige du football brésilien et mondial, "la CAN a su garder son âme, tout le contraire de la Copa (América)". "Toutes mes félicitations à l’Algérie pour cette victoire. Cette équipe le mérite amplement, elle a été constante tout le long du tournoi et je suis vraiment heureux pour les joueurs. Ils doivent profiter de ce moment, car ce n’est pas tous les jours que l’on remporte un titre d’envergure avec sa sélection nationale", a dit Pelé.

Le roi Pelé a aussi adressé ses félicitations aux sélectionneurs du Sénégal et de l' Algérie. "Bravo également aux deux sélectionneurs, Belmadi et Cissé, qui ont fait un fabuleux travail. Je suis en admiration devant ces deux jeunes hommes qui font partie de cette génération d’entraineurs qui font souffler un vent de fraicheur sur le football mondial", a confié l'ancien buteur de la Seleçao.

Annoncée pour morte ce jeudi par une rumeur circulant sur le web, la star du ballon rond, est bel et bien vivante. Né le 23 octobre 1940, Pelé a remporté la Coupe du monde à trois reprises sous les couleurs du Brésil (1958, 1962 et 1970). Il a été élu "Athlète du siècle" par le Comité international olympique.