BTS 2019: Mabri Toikeusse sans pitié pour les fraudeurs

Les épreuves écrites du BTS 2019 ont débuté le lundi 29 juillet 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont au total 56 458 candidats qui sont à l'assaut du Brevet de technicien supérieur. Mabri Toikeusse, ministre de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a déployé les grands moyens pour traquer les fraudeurs. Et pourtant, il avait été clairement signifié que tout contrevenant serait frappé par un ajournement et une interdiction de cinq ans au même examen ou concours.

BTS 2019, une candidate prise en flagrant délit de tricherie

Malgré la campagne visant à sensibiliser les candidats au BTS 2019 sur l'interdiction des supports de communication, certains ont cru bon d'effectuer le déplacement vers leurs centres de compositions munis de téléphones portables.

Selon une note du ministère de l' Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, une candidate de la filière assistanat de direction, dont l'identité n'a pas été révélée, a été prise en flagrant délit de tricherie avec son téléphone portable, le lundi 29 juillet. Les faits se sont déroulés à EST Loko Bahias au moment de la composition en technique d'expression française.

"Elle a été sanctionnée immédiatement et toutes ses copies de composition porteront la mention fraude", a-t-on appris auprès du ministère qui affirme que "l'enquête suivra son cours afin d’interpeller toutes les personnes concernées par ce réseau".

Albert Mabri Toikeusse a annoncé des sanctions à l’endroit des candidats et de tous les acteurs impliqués dans le déroulement des épreuves écrites du BTS 2019, coupables de fraude. "Si vous êtes du secteur privé, nous suspendons automatiquement votre agrément. Si vous êtes du secteur public, nous vous traduisons devant le conseil de discipline et des sanctions proportionnelles à la faute seront prises. Le candidat qui est pris en acte de fraude sera suspendu pour cinq ans d’examen du BTS sur l’ensemble du territoire", a fait savoir le ministère de tutelle.