Décédé en exil, Attey Phillipe rapatrié à Abidjan ce mercredi

Le corps de l'ancien directeur général de la société des transports abidjanais (SOTRA), Attey Phillipe, sera rapatrié en terre ivoirienne, mercredi 31 juillet 2019, a-t-on appris de sources concordantes.

La dépouille mortelle de l'ancien directeur général de la Sotra, Attey Phillipe sera transférée à Abidjan, mercredi 31 juillet 2019. Le corps de l'ancien ministre de l'Industrie et du développement du secteur privé sous Laurent Gbagbo, arrivera à Abidjan à 20 h par un vol d'Air France. Pour l'heure, aucune information sur le programme des obsèques de cet ex-cadre du Front populaire ivoirien révélé au grand public par son passage remarqué entre 2000 et 2010, à la tête de la SOTRA.

La nouvelle du décès en exil à Orléans en France de Attey Phillipe, faut-il le rappeler, est tombée comme un couperet tôt le matin du vendredi 26 juillet dernier, suscitant ainsi l'émoi tant au sein de sa famille politique que chez ses amis et connaissances. Charles Blé Goudé, ancien ministre de la jeunesse et de la promotion de l'emploi, collègue du défunt au sein du gouvernement de l'ancien Premier ministre Aké N'Gbo, avait ouvert, via les réseaux sociaux, la série d'hommages à l'endroit de l'illustre disparu.

"Ce matin, on m’apprend que tu es parti pour ne plus revenir. Toi aussi, je ne te verrai plus. Quelle douleur atroce ! Il est vrai la vie, on en sort jamais vivant et cette disparition m’afflige. Il paraît que la mort fait partie du mystère et de la loi de la vie. Comme c’est ainsi, la mort dans l’âme et dans l’impossibilité de t’accompagner à ta dernière demeure, je dois te dire Adieu ! Adieu cher collègue, Adieu cher papa, Adieu cher ami, Que ton âme repose en paix", avait déclaré l'ancien leader de la galaxie patriotique.

À sa suite, Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la défense, l'honorable Nando M'Bollo Martin et l'artiste Serge Kassy avait exprimé leurs douleurs, suite à la tragique disparition du natif de Rubino, une localité de la région de l'Agneby-Tiassa.