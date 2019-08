Prix du carburant : Une bonne nouvelle pour les usagers

Les prix à la pompe du carburant pour le mois d'août 2019 sont connus. Ils ont été dévoilés par la Direction générale des hydrocarbures (DGH) à travers un communiqué.

Les prix du carburant restent inchangés

La Direction des hydrocarbures annonce que pour le mois d'août 2019, les prix à la pompe du litre du gasoil et de l'essence demeurent inchangés. Ils sont respectivement fixés à 615 et 630 francs CFA.

Notons que sur la période du 1er au 31 juin 2019, le super sans-plomb revenait à 630 francs CFA le litre ambiant quand le litre du gasoil moteur était vendu à 615 francs CFA. Concernant le pétrole lampant, le prix du litre était fixé à 555 francs CFA. Ces prix n'ont aucune variation en ce qui concerne la période du 1er au 31 juillet 2019, comme l'avait confirmé la Direction générale des hydrocarbures.

En effet, la structure étatique avait rendu publique la liste du prix maxima de détail des produits pétroliers sur cette période. Ainsi, la bouteille de 6 kg était vendue à 2 000 francs CFA, celle de 12,5 kg à 5 200 francs CFA et la bouteille de 15 kg à 6 965 francs CFA.

La Direction générale des hydrocarbures est une structure du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Elle a pour mission d'élaborer, de suivre et de mettre en application la législation et la règlementation dans le secteur pétrolier. La DGH vise également à conduire la recherche et l'exploitation des hydrocarbures et de mettre en énergie en œuvre la politique de développement des industries.

Rappelons qu'en juillet 2019, Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l' Énergie et des Énergies renouvelables, a indiqué qu'une brigade de police sera mise en place en vue de contrôler la qualité du carburant vendue dans les stations-service. Cette brigade devrait commencer son action à partir de ce mois d'août.