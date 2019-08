Foot: Grande révolution pour le Mondial féminin

La FIFA a décidé de changer le format du Mondial féminin. Les femmes joueront désormais autant de matches que les hommes à la Coupe du monde.

Le Mondial féminin en France était le dernier avec 24 équipes.

Le Mondial féminin en France ayant connu beaucoup d’engouement, le FIFA a pris une mesure forte pour procurer davantage de plaisir aux femmes. L’instance mondiale a décidé de revoir le format de la Coupe du monde féminine.

Dorénavant, la Coupe du monde féminine se jouera avec 32 équipes, soit autant que chez les hommes. Depuis 2015, la compétition regroupait 24 équipes. Le Mondial féminin en France était donc le dernier disputé avec ce nombre d’équipes. Le nouveau format de la compétition entre en vigueur dès 2023, année de la neuvième édition.

Le président de la FIFA s’est réjoui de cette décision et espère qu’elle va faire naître plus d’intérêt pour le football féminin. « Le succès retentissant de la Coupe du monde de cette année a clairement montré que le moment était venu de poursuivre sur cette lancée et de prendre des mesures concrètes pour favoriser la croissance du football féminin », a déclaré Gianni Infantino.

Pour le moment, le pays hôte du prochain Mondial féminin n’est pas encore connu. Il sera désigné en mai 2020. Neuf candidats ont déjà déclaré leurs candidatures pour accueillir cette édition : l'Australie, le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, la Colombie, le Japon, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud (éventuellement avec la Corée du Nord).