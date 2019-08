Abidjan se dote d’une nouvelle zone industrielle pour 52 milliards

Les travaux pour la construction de la zone industrielle de 127 hectares d'Akoupé-Zeudji PK24, non loin d' Abidjan, ont été lancés par le ministre Souleymane Diarrassouba jeudi.

Abidjan bientôt dotée d'une nouvelle zone industrielle.

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a lancé jeudi les travaux d’extension et d'aménagement de la nouvelle zone industrielle d'Akoupé-Zeudji à Abidjan. Ce chantier qui s’étend sur 127 hectares va permettre à la Côte d’Ivoire de développer son potentiel industriel.

Comme pour la première phase de ce projet à Abidjan, les travaux ont été confiés au groupe chinois China Harbour Engineering Company (CHEC). Ils consistent à la réalisation de plusieurs infrastructures : voiries, réseau routier, adduction en eau potable, assainissement, installations électriques, lots industriels, plateforme logistique, équipements administratifs et socio-économiques, etc.

Avec ce chantier, Abidjan est en passe de se doter d’une quatrième zone industrielle après celles de Koumassi, Yopougon et de la zone portuaire de Port-Bouët. Financés à hauteur de 52,8 milliards de francs CFA par Bank of China, les travaux de ce chantier doivent durer 18 mois. La zone industrielle d'Akoupé-Zeudji va s’étendre sur une surface totale de 940 hectares.

Les travaux d’aménagement de la première phase ont permis de couvrir une surface de 62 hectares. Il s’agit du deuxième plus gros contrat décroché par la CHEC après celui portant sur les travaux d’extension et de modernisation du port autonome d’ Abidjan. Un chantier dont le coût s’élève à plus de 900 milliards de francs CFA.