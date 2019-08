Un ex-conseiller de Laurent Gbagbo rentre et fait allégeance à Ouattara

L'ex-conseiller de Laurent Gbagbo, Alain Toussaint est de retour à Abidjan, depuis mercredi 07 août 2019, après huit ans d'exil du fait de la crise post-électorale de 2010-2011. L'ex-porte voix de l'ancien chef de l'État ivoirien dit être venu apporter sa pierre au processus de réconciliation en cours en Côte d'Ivoire.

Retour d'exil de l'Ivoirien Alain Toussaint, ex-conseiller de Laurent Gbagbo

Après 8 ans passés loin des frontières de la Côte d'Ivoire, Alain Toussaint, ancien conseiller en communication de Laurent Gbagbo est rentré à Abidjan, mercredi 07 août 2019, jour de la commémoration du 59 ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Contraint de fuir le pays après la chute du régime Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, l'ancien collaborateur du fondateur du Front populaire ivoirien (FPI) a affirmé à sa descente d'avion, être venu jouer le rôle qui est le sien dans le processus de réconciliation engagé depuis la fin de la crise militaro-politique de 2010-2011.

" Chers ami (e)s, j'ai regagné la Côte d'Ivoire ce mercredi 7 août 2019 après huit années loin de ma Terre bien-aimée. Je reviens tout heureux et animé par un désir sincère de réconciliation et de paix", a écrit l'ex-collaborateur de Laurent Gbagbo sur sa page Facebook.

Remerciant les autorités ivoiriennes et son Conseil pour l'effort consenti en faveur de son retour au bercail, l'ancien porte-parole de Laurent Gbagbo, n'a pas manqué de réitérer son engagement pour la paix et pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. "Sans la paix, aucun possible n'est envisageable. Sans la paix, rien de durable ne peut être construit. Seul le compromis permet de résoudre les situations conflictuelles", a-t-il fait savoir.

Journaliste de profession, Alain Toussaint était surnommé le "répondeur automatique" du régime Gbagbo (2000-2010) pour sa propension à répondre coup par coup aux propos de l'opposition. Son retour en Côte d'Ivoire coïncide avec la reconfiguration du paysage politique ivoirien, qui se profile à plus d'un an de l'élection présidentielle de 2020.