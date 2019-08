Handball : Les Sénégalaises absentes aux Jeux africains, les raisons

La Fédération sénégalaise de handball a annoncé que les Lionnes seront absentes aux prochains Jeux africains. Le Maroc accueille la 12e édition de cet événement sportif.

Les handballeuses sénégalaises n'iront pas aux Jeux africains cette année.

Médaillée de bronze en 2015, l’équipe féminine de handball du Sénégal ne fera pas mieux cette année. Les Sénégalaises ne participeront pas aux Jeux africains prévus à Rabat au Maroc.

La Fédération sénégalaise justifie ce retrait par la tenue du Tournoi de qualification olympique que le pays va accueillir en septembre. « Ça ne serait pas sérieux, à un mois du Tournoi de qualification olympique prévu au Sénégal et en période de reprise des joueuses avec leurs clubs, d’avoir un fonctionnement amateur. Se présenter sans nos joueuses cadres et avec un effectif incomplet et inchangeable n’a aucun intérêt au vu des échéances et des objectifs qui sont les nôtres », ont indiqué des sources à la Fédération citées par des confrères.

De même, les autorités fédérales indiquent que les joueuses doivent également préparer le Mondial féminin. La compétition aura lieu à Kumamoto au Japon du 30 novembre au 15 décembre. Les Sénégalaises seront opposées à la Roumanie, la Hongrie, le Monténégro, l’Espagne et le Kazakhstan à cette Coupe du monde.

Outre le Sénégal, l’Algérie sera aussi absente en handball aux Jeux africains. La Fédération algérienne a indiqué que les sélections dames et messieurs ne feront pas le déplacement pour Rabat sans donner plus de détails.