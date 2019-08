Avant 2020 : Bédié et Gbagbo règlent le cas Affi N'Guessan

Affi N'Guessan a officiellement annoncé sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2020. Le président du Front populaire ivoirien (FPI, parti d'opposition) a livré cette information le mardi 23 avril 2019, lors d'une tournée à Grand-Akoudzin, localité du sud de la Côte d'Ivoire. Mais les choses pourraient changer, car Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont à la manœuvre.

Bédié et Gbagbo parlent d' Affi N'Guessan

Lundi 29 juillet 2019, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont rencontrés à Bruxelles. Les deux hommes politiques qui ne se sont pas parlé depuis la fin de la crise postélectorale de 2010-2011, ont eu le temps de parcourir l'actualité politique ivoirienne pendant deux heures. "Les deux personnalités ont tenu à exprimer leur compassion et leur solidarité au peuple de Côte d’Ivoire pour les traumatismes et les nombreux préjudices subis au cours de cette crise. Les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ont salué la mémoire de toutes les victimes et des personnes", indique le communiqué qui a sanctionné la rencontre.

Laurent Gbagbo et son hôte ont également "convenu de l’urgente nécessité d’œuvrer pour le retour d’une paix définitive et durable en Côte d’Ivoire". Henri Konan Bédié n'a pas caché son ambition de reconquérir le pouvoir d' Etat perdu en 1999, à la faveur d'un putsch. Le "sphinx" de Daoukro veut bien prendre sa revanche sur l'histoire. Et pour cela, le chef de file du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) a besoin du soutien de son "jeune frère". Sur la question, Laurent Gbagbo n'a pas montré son empressement à accompagner "N'Zuéba" dans son nouveau projet.

Entre temps, Laurent Gbagbo n'a pas encore réussi à ramener le calme au sein de son parti, dont il dispute la présidence avec Affi N'Guessan. Le "Woody de Mama" n'a revu son ancien Premier ministre depuis la chute du régime des refondateurs. La rencontre du 21 mars 2019, qui aurait pu permettre à Gbagbo et Affi N'Guessan de fumer le calumet de la paix, n'a pu se tenir. L'ex-président ivoirien a clairement demandé au député de Bongouanou de lui reconnaitre le titre de président du FPI (Front populaire ivoirien). Affi N'Guessan ne l'entendait pas de cette oreille. Finalement, le rendez-vous a été avorté.

Face à Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo a laissé le soin au natif de Daoukro de régler le cas Affi N'Guessan. En clair, il revient au patron du PDCI de faire entendre raison au "rival". Cette information est confirmée par Jeune Afrique dans dernière sa parution. Bédié réussira-t-il à aplanir les sentiers entre Gbagbo et Pascal Affi N'Guessan ?