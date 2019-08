Côte d'Ivoire: Attey Philippe, tout sur le programme de ses obsèques

L’ex-directeur général de la Société des transports abidjanais (Sotra), Attey Philippe, décédé en exil le vendredi 26 juillet 2019 à Orléans en France, sera inhumé dans son village natal à Rubino, le samedi 24 août 2019.

La date des obsèques de l’ancien directeur général de la Sotra, Attey Philippe, décédé subitement le 26 juillet 2019 à Orléans en France, est connue. L’ancien ministre de l’Industrie et de la Promotion du secteur privé, sera conduit auprès de ses ancêtres le samedi 24 août 2019 à Rubino, dans le département d’Agboville.

La levée du corps, quant-à elle, aura lieu la veille, vendredi 23 août 2019, à Ivosep de Treichville, suivie du transfert du corps dans son village natal où auront lieu la veillée religieuse de 20 h à minuit, et traditionnelle de minuit à l’aube. « La présentation des condoléances, se fera du samedi 17 au lundi 19 août aux II Plateaux, 7è tranche, rue L137. Une première veillée religieuse est prévue le mercredi 21 août, de 19 h 30 à 21 h à la cathédrale Saint Paul du Plateau », a-t-on appris de source proche de la famille.

La nouvelle du décès du ministre Attey Philippe, rappelons-le, avait suscité, émoi et tristesse au sein de sa famille politique, le Front populaire ivoirien. "Mon âme est attristée, un ami, un frère, un compatriote s'est éteint loin de sa terre natale, le ministre Attey Philippe", avait témoigné Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense et cadre du Front populaire ivoirien.

Charles Blé Goudé, l'ex-leader de la galaxie patriotique, avait également témoigné sa tristesse depuis son séjour hollandais. « Ce matin, on m’apprend que tu es parti pour ne plus revenir. Toi aussi, je ne te verrai plus. Quelle douleur atroce ! Il est vrai la vie, on en sort jamais vivant et cette disparition m’afflige. Il paraît que la mort fait partie du mystère et de la loi de la vie. Comme c’est ainsi, la mort dans l’âme et dans l’impossibilité de t’accompagner à ta dernière demeure, je dois te dire Adieu ! Adieu cher collègue, adieu cher papa, Adieu cher ami, Que ton âme repose en paix", avait pour sa part exprimé l'ex-codétenu de Laurent Gbagbo. La dépouille mortelle de l’ancien Directeur général de la Sotra a été transférée à Abidjan le 31 juillet dernier.