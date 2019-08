Côte d'Ivoire: Descente aux enfers pour Wilfried Bony, voici où il joue

L’attaquant ivoirien Wilfried Bony se retrouve sans club aujourd’hui et est retourné au Royaume-Uni où il s’est notamment fait connaître sous les couleurs de Swansea ou encore Manchester City.

Wilfried Bony s’entraîne avec un club de quatrième division anglaise.

La carrière de footballeur est bien courte, doit se dire aujourd'hui Wilfried Bony. Elle paraît désormais bien lointaine l’époque où il évoluait chez le géant anglais Manchester City. L’attaquant ivoirien depuis son passage chez les Citizens aux côtés de Yaya Touré, n’a pas pu se trouver un véritable point de chute, naviguant entre Swansea (D2 anglaise) et Al Arabi au Qatar. Aujourd’hui âgé de 30 ans, il est à la recherche d’un club.

En attendant de signer un nouveau contrat, Wilfried Bony rebondit à Newport County, une équipe de 4e division anglaise. L’international ivoirien ne s’entraîne qu’avec la formation de League Two (D4 anglaise). « Je suis un joueur libre maintenant, je suis donc un programme d’entraînement afin de me maintenir en forme en espérant que quelque chose de concret se présente. Il y a eu beaucoup de discussions entre des clubs et mon agent, mais rien de concret pour le moment », a-t-il récemment indiqué au tabloïd britannique The Sun.

Bien qu’en difficulté en club, Wilfried Bony a été sélectionné par l’entraineur ivoirien Ibrahim Kamara pour la CAN 2019. Une convocation qui n’avait pas tardé à faire réagir au pays des Eléphants. Le choix de Bony interrogeait alors que son compatriote Gervinho affichait de belles performances en Serie A et tournait à plein régime avant la Coupe d’Afrique de football.

En Egypte, Wilfried Bony et les siens ne se sont hissés jusqu’en quarts de finale poussant l’Algérie, le futur vainqueur de la CAN 2019, aux tirs au but. Prêté cette saison à Al Arabi par Swansea, l’attaquant a quand même planté 5 pions en 7 apparitions.