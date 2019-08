Afrobasket Dames 2019 : La Côte d’Ivoire retrouve le Mali en quarts

Les Ivoiriennes se sont qualifiées pour les quarts de finale de l’ Afrobasket Dames. Mercredi, les Eléphantes sont venues à bout des Tunisiennes en match de barrages (74-50).

La Côte d’Ivoire aux portes des demi-finales de l’ Afrobasket Dames 2019.

La dynamique est enclenchée chez les Eléphantes de basketball. Les Ivoiriennes viennent de signer un deuxième succès de suite à l’ Afrobasket Dames. Une victoire précieuse pour les pouliches d’Alpha Mané, puisiqu’il leur permet de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

Mercredi à Dakar, les Ivoiriennes ont dominé les Tunisiennes en match de barrages (74-50). Outre le premier round où les deux équipes se sont tenues en échec (16-16), le reste de la partie a été à l’avantage de la Côte d’Ivoire (14-9, 23-8 et 21-17). Les Eléphantes affrontent le Mali ce jeudi en quarts finale de l’ Afrobasket (16h30 TU).

En cas de victoire face aux Maliennes, le sélectionneur ivoirien aura atteint son objectif à l’ Afrobasket. Alpha Mané vise les demi-finales de la compétition. En s’offrant une place dans le dernier carré de la compétition, la Côte d’Ivoire sera assurée de participer au tournoi de pré-qualification pour les Jeux olympiques Tokyo 2020.

Dans les autres affiches, il faut noter l’élimination du Cameroun par l’Egypte (68-63) et les qualifications de la RDC et de l’Angola aux dépens du Cap-Vert et du Kenya. Les Egyptiennes vont disputer une place pour les demi-finales face au Mozambique, les Congolaises seront opposées au Nigeria (champion d’Afrique en titre) et les Angolaises auront fort à faire contre le Sénégal, le pays hôte.