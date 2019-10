Menaces d'arrestation de Guillaume Soro: Les chancelleries saisies

Depuis des semaines, Guillaume Soro est hors de la Côte d'Ivoire. Aux dernières nouvelles, le député de Ferké se trouve actuellement à Barcelone, en Espagne. L'absence prolongée de l'ancien président de l'Assemblée nationale a amené des observateurs à avancer que le président du Comité politique serait menacé en Côte d'Ivoire. L'un de ses proches, Alain Lobognon, a apporté la réplique à ces affirmations.

Guillaume Soro saura répondre à toute menace

Alain Lobognon et des députés du groupe parlementaire Rassemblement étaient face à la presse le mardi 15 octobre. L'objet de cette rencontre était de livrer la réaction de ce groupe parlementaire suite à l'arrestation manquée de Guillaume Soro, en Espagne, dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 octobre 2019. Alain Lobognon et ses pairs ont dénoncé des "faits d'une énorme gravité" qui "n'honorent pas notre pays, la Côte d'Ivoire".

"Le groupe parlementaire Rassemblement marque sa stupéfaction et sa désapprobation quant à l'utilisation d'Interpol à des fins politiques visant à écarter un candidat à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire", a ajouté le député de Fresco. Au cours de son intervention, l'ex-ministre des Sports, s'est prononcé sur la menace dont serait l'objet Guillaume Soro.

"M. Soro séjourne effectivement depuis plusieurs semaines à l'extérieur. M. Soro serait-il menacé ? Répondre par l'affirmative serait me tromper. Mais je n'ignore pas que certains députés, proches de M. Soro Guillaume, sont menacés. De nombreux députés, je dirai, sont menacés. Votre interlocuteur a trouvé juste de saisir l'Assemblée nationale et l'ensemble des autorités en charge de la sécurité, de même que les chancelleries ont été saisies pour dénoncer ces menaces qui planent sur les uns et les autres. M. Soro serait menacé, je ne pense pas que ça aurait des conséquences parce qu'il saura se défendre", a clarifié le député de Fresco devant les journalistes.