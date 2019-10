Éducation nationale : Une menace plane sur le lycée de Bangolo

À Bangolo (ouest de la Côte d'Ivoire), les parents d'élèves vivent de réelles difficultés depuis la rentrée scolaire 2019-2020. C'est le lundi 9 septembre 2019 que les élèves ont repris le chemin des classes. Mais dans cette localité du pays, une véritable menace plane.

Les enseignants fuient Bangolo, les parents en détresse

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle a placé l'année scolaire 2019-2020 sous le thème "Enseignants compétents performants et engagés, assurance d’une école de qualité". Au cours de la grande réunion de rentrée, qui s'est tenue le mercredi 11 septembre 2019, au lycée d'excellence Alassane Ouattara de l'amitié ivoiro-chinoise de Grand-Bassam, la ministre Kandia Camara a réitéré l'ambition du gouvernement ivoirien de mettre en oeuvre son programme social "qui a fait la part belle à l'éducation et la formation".

La première responsable de l'éducation en Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour annoncer que "5 300 instituteurs, 3 000 professeurs de collège et 2 000 professeurs de lycée viennent d’être recrutés". Malheureusement, ce recrutement massif d'enseignants n'empêche pas la ville de Bangolo de connaitre un déficit de professeurs. Nos confrères de l'Agence ivoirienne de presse (AIP) nous font savoir qu'à Bangolo, des professeurs quittent le lycée moderne de ladite ville, sans que l'on enregistre l'arrivée de nouveaux enseignants, au grand désarroi des élèves et parents d'élèves.

"On a appris que sept professeurs viennent de quitter l’effectif du personnel du lycée et qu’une enseignante est décédée. Et pourtant, aucun professeur n’est venu d’ailleurs pour les remplacer. Qui va enseigner nos enfants ?", a cherché à comprendre un parent d'élève dont les propos sont repris par l'AIP. Notre source précise que le lycée moderne de Bangolo compte désormais deux profs de mathématiques pour une école de 6 000 élèves.

Ce problème avait déjà été posé aux responsables du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La direction du lycée moderne de Bangolo avait exprimé un besoin de 49 enseignants. Comme le soutient l'agence de presse, le COGES (Comité de gestion des établissements scolaires) tente de régler le problème en louant les services d'enseignants vacataires. Et pour cela, les parents d'élèves sont mis à contribution en déboursant la somme de 5 000 francs CFA.