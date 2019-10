Coups d’Etat en Côte d’Ivoire: Bédié cite des noms et parle de Fologo

Le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) a organisé un meeting à Yamoussoukro le samedi 19 octobre 2019. Henri Konan Bédié et les siens avaient pour objectif de faire une démonstration de force devant leurs adversaires du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Au cours de son intervention, le président du parti septuagénaire a fait une grosse révélation sur Laurent Dona-Fologo.

Bédié se souvient de Dona-Fologo

Henri Konan Bédié a convié les partisans de son parti politique à Yamoussoukro, à l'occasion d'un meeting. Le président du PDCI a sorti les griffes contre ses anciens alliés du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). "Chers concitoyens, ne cédons pas à la peur, sinon nous serons complices et comptables de l’effondrement de la République qui protège et défend les valeurs essentielles de paix sociale, de concorde et de cohésion nationale, indispensables à toute vie harmonieuse dans notre nation", a recommandé le patron du PDCI à ses militants.

"Le PDCI - RDA est un parti qui a toujours été, est et restera très ambitieux pour notre pays. Notre parti, fidèle aux valeurs des pères fondateurs n’a introduit ni violence ni armes dans ce pays", a ajouté Henri Konan Bédié. Avant cet appel, l'ancien président ivoirien a tenu à faire une grosse révélation sur Laurent Dona-Fologo. Le "sphinx" de Daoukro a dévoilé qu'en 1993, son régime avait déjà empêché un coup d'Etat.

"Nous disons, ici et maintenant, que les vrais et seuls disciples de Félix Houphouët-Boigny sont les militantes et militants qui ont protégé et protègent la maison du père, le PDCI-RDA. Comme mon jeune frère Laurent Dona Fologo, qui a évité le 1er coup d’Etat en Côte d’Ivoire en 1993. Les vrais militants, c’est vous, militants de base, Présidents de comité, Secrétaires généraux de Sections, Jeunes, Femmes et tous les cadres confondus, qui composez le nouveau PDCI - RDA, revigoré et déterminé à reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020", a martelé Bédié.

Laurent Dona Fologo a été l'un des plus proches collaborateurs de Félix Houphouët-Boigny au sein du PDCI avant de continuer à oeuvrer auprès d' Henri Konan Bédié.